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'Vahim'gton!

Başkanı , eski avukatının iddiaları sonrası köşeye sıkıştı. Koltuğunun tehlikeye girebileceğini açıkladı. Ardından da , Facebook ve Twitter’ı hedef aldı. “ devleti milyonlarca insanı susturuyor” açıklamasını yaptı... Bu ifadeler ABD’yi karıştırdı

Vahimgton!
ABD Başkanı Donald , eski avukatı 'in kendi aleyhinde tanıklık yapacağı haberi üzerine "Eğer yargılanırsam, piyasa çöker, herkes fakirleşir" açıklamasını yaptı. Ardından şu ifadeyi kullandı: Amaçları beni görevden almak.

SANSÜRÜ HEMEN BİTİRİN
Trump'ın hedefinde ayrıca şirketleri vardı. , Facebook ve Twitter gibi platformların ile bağlantılı olma ya da yalan haber yayma ithamını da karıştırarak bazı bazı hesapları kapatması Trump'ı kızdırdı. Trump, sosyal medya şirketlerini sansürcülükle suçlayan bir tweet attı. O tweette "Sosyal Medya Devleri milyonları susturuyor. Reytingleri fena halde düşen gibi Yalan Haberleri dinlemeye devam etmemiz anlamına gelse bile bunu yapamazlar. İnsanlar neyin gerçek olduğu neyin gerçek olmadığına kendileri karar vermeli, sansür olmaksızın" ifadesi vardı.

​TRUMP DİBİ BOYLADI
Trump'ın görevden alınma' tartışmaları gündeminde geniş bir yer aldı. TIME dergisi ise kapağına Trump'ı taşıdı. Trump'ın makamında boğulduğunu simgeleyen bir kapak hazırladı. Kapakta "Dipte" yorumu yapıldı.

PİYASALAR umursamıyor
Trump, "Görevden alınırsam ABD ekonomisi çöker" dedi. Ancak ünlü ekonomistler buna tepki gösterdi. CNN'de piyasalar baş yazarı olan Matt Egan, bunun asla mümkün olmadığını belirtti. Yatırım danışması Ed Yardeni ise CNN'e yaptığı açıklamada, "Trump yeri doldurulamaz biri değil. Piyasaların çökeceğini sanmıyorum" dedi. Tigress Financial Intelligence'dan Ivan Feinseth, "Piyasalar, Trump'ın çılgın yorumlarını görmezden geliyor" ifadesini kullandı.



'DAN SES YOK
Donald Trump kişisel avukatı Michael Cohen ve eski kampanya direktörü Paul Manafort'un mahkemede suçlu bulunması ABD'de dengeleri değiştirdi. Gözler kızı Ivanka Trump'a çevrildi. Ancak Ivanka'dan ses gelmemesi herkesin dikkatini çekti. İddiaya göre Cohen'in hedef aldığı isimler arasında Ivanka da vardı. Avukat Cohen'in Ivanka ile ilgili olarak açıklamalar yapacağı söyledi.
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  • 25 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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