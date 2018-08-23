ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı Michael Cohen'in "Her şeyi itiraf edeceğim" çıkışı ve eski kampanya direktörü Paul Manafort'un mahkemede 'vergi usülsüzlüğünden' suçlu bulunması ABD'de dengeleri değiştirdi.

"Trump azledilecek" tartışması ABD gündeminde geniş bir şekilde tartışılırken, TIME dergisi kapağına Trump'ın Oval Ofis'te boğulduğunu simgeleyen bir kapak hazırladı. Kapakta "Dipte" yorumu yapıldı.





TIME dergisi daha önceki kapaklarında da Trump'ın Oval Ofis'te adım adım sona yaklaştığını ima eden kapaklar hazırlamıştı.

ABD ÇALKALANIYOR!

Eski avukatı Michael Cohen'in hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Federal Soruşturma Bürosuna (FBI) teslim olması ve mahkeme ile iş birliği yapacağını açıklaması üzerine Trump, Cohen'e yönelik suçlamalarda bulunmuştu.



Trump'ın eskiden ilişki kurduğu iki kadına seçim döneminde sus payı olarak para ödediğini iddia eden Cohen'in sözleri, Trump'ın bu konuda kamuoyuna yalan söyleyip söylemediği tartışmasına neden olmuştu. Cohen, iki kadına ödemeyi Trump'ın direktifi doğrultusunda yaptığını öne sürmüştü.

Bir diğer kapakta ise yine Oval Ofis'te Trump'ın 'fırtınaya tutulduğu' yorumu yapılmıştı.



Amerikan medyasına konuşan kimi uzmanlar, Trump'ın seçim kampanya kurallarını ihlal etmek ve diğer bazı suçlara iştirak etmekten dolayı yargılanabileceğini savunuyor. Trump ise bu süreçte herhangi bir yanlış yapmadığını ve kendisine yargı yolunu açacak bir işe girişmediğini iddia ediyor.