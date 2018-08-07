Kiralık katil yakalandı

ABD Hugo Chavez'i iktidardan indirmek için çok uğraştı. Chavez ölünce yerine geçen Nicolas Maduro da bu girişimlerden nasibini aldı. Önceki gün bir askeri törende bomba yüklü insansız hava aracıyla suikast girişiminde bulunulan Maduro saldırıdan yara almadan kurtulurken 7 kişi yaralandı. Olayla alakalı "6 teröristin ve kiralık katilin" tutuklandığı açıklandı. Kiralık katillerin suikast için 6 milyon dolar aldığı iddia edildi. Yaralı askerlerden üçünün durumunun kritik olduğu belirtildi. Saldırı sonrası Maduro, Kolombiya ve ABD'yi suçlarken iki ülkeden de "Saldırıyla hiçbir alakamız yok" açıklaması geldi.
ERDOĞAN: GEÇMİŞ OLSUN
Başkan Tayyip Erdoğan, saldırıyı yara almadan atlatan Maduro'yu dün akşam telefon ile aradı. Erdoğan, Venezuela liderine "Geçmiş olsun" dedi. Yaralı askerlere acil şifalar diledi.
ERDOĞAN: GEÇMİŞ OLSUN
Başkan Tayyip Erdoğan, saldırıyı yara almadan atlatan Maduro'yu dün akşam telefon ile aradı. Erdoğan, Venezuela liderine "Geçmiş olsun" dedi. Yaralı askerlere acil şifalar diledi.
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