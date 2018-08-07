Yol Durumu
  1. Putin ‘yok’ dedi

yakalandı

Kiralık katil yakalandı
ABD 'i iktidardan indirmek için çok uğraştı. Chavez ölünce yerine geçen da bu girişimlerden nasibini aldı. Önceki gün bir askeri törende bomba yüklü insansız hava aracıyla girişiminde bulunulan Maduro saldırıdan yara almadan kurtulurken 7 kişi yaralandı. Olayla alakalı "6 teröristin ve kiralık katilin" tutuklandığı açıklandı. lerin suikast için 6 milyon dolar aldığı iddia edildi. lerden üçünün durumunun kritik olduğu belirtildi. Saldırı sonrası Maduro, ve 'yi suçlarken iki ülkeden de "Saldırıyla hiçbir alakamız yok" açıklaması geldi.



ERDOĞAN: GEÇMİŞ OLSUN
Başkan Tayyip Erdoğan, saldırıyı yara almadan atlatan Maduro'yu dün akşam telefon ile aradı. Erdoğan, liderine " olsun" dedi. Yaralı askerlere acil şifalar diledi.



Etiketler: , , , , , , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar