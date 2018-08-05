Başkent Caracas'ta askeri bir törende konuşma yapan Maduro ve yanındaki heyet patlama sesiyle irkildi. Patlama sonrasında törene katılan askerlerin ve insanların bir anda kaçmaya başladı, bu görüntülerin hemen arkasından televizyon yayını kesildi.







Maduro'nun yara almadan olay yerinden uzaklaştırıldığı bildirildi.



7 ASKER YARALANDI

Venezuela hükümetinden olayla ilgili yapılan resmi açıklamada patlayıcı yüklenmiş birkaç insansız hava aracıyla saldırı yapıldığı belirtildi.







Maduro'nun olay sonrasında bölgeden tahliye edildiği iyi olduğu açıklandı. Olayda 7 askeri personelin de yaralandığı ifade edildi.



HÜKÜMET SALDIRIYI DOĞRULADI

Venezuela hükümeti saldırı sonrası suikast girişimini doğrulayarak "Başkan Nicolas Maduro'ya saldırı teşebbüsü oldu" açıklaması yaptı.



SALDIRININ ARKASINDA CIA VAR İDDİASI

Bir süredir ABD'nin hedefinde olan Maduro'nun uğradığı bu suikast girişimi şüpheleleri de beraberinde getirdi. Bazı cepheler, saldırının arkasında Amerikan istihbarat birimi CIA'in olduğunu iddia ettiler.







​TRUMP DEFALARCA VENEZUELA'YI İŞGAL ETMEYİ ÖNERMİŞTİ

Geçtiğimiz Ağustos ayında Oval Ofis'te Venezuela'ya yaptırımların konuşulduğu bir toplantı düzenleyen ABD Başkanı Donald Trump'ın, toplantı sona ermek üzereyken danışmanlarına dönerek "Hızla dağılan bir Venezuela bölgesel güvenliği tehdit ederken, neden ABD bu baş belası ülkeyi işgal etmesin?" diye sorduğu açıklandı.





Eski ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve eski Ulusal Güvenlik Danışmanı H.R. McMaster dahil odada bulunan herkes Trump'ın sorusu karşısında sersemledi. Associated Press'in haberine göre olay, Amerikan yönetiminden ismi açıklanmayan üst düzey bir yetkilinin açıklamalarıyla ortaya çıktı.







VENEZUELA ALTINLARI TÜRKİYE'YE GELECEKTİ

Venezuela Madencilik Bakanı Victor Cano, merkez bankasının, ülkeye uygulanan uluslararası yaptırımlar nedeniyle İsviçre'de yaptırmak istemediği altın rafinajını, Türkiye'de yaptırdığını söylemişti. Cano, "Bu, Türkiye ile Venezuela Merkez Bankası arasında varılmış olan bir anlaşma. Eğer altınımızı İsviçre'ye göndersek, bize yaptırımlar nedeniyle altınımızın orada kalacağını söyleyebilirler" dedi. Cano, bu işleme katılan Türk şirketlerinin adlarını ve rafine edilen altının miktarını açıklamamıştı.