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Son dakika: Başkan Erdoğan Maduro'ya geçmiş olsun dileklerini iletti

Türkiye Cumhurbaşkanı , Venezula Devlet Başkanı 'ya geçmiş olsun dileğinde bulundu

Erdoğandan Maduroya geçmiş olsun telefonu

Türkiye Cumhurbaşkanı , Venezuela Devlet Başkanı 'yla telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu gece gerçekleşen telefon görüşmesinde Başkan Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya, Ulusal Muhafız Birlikleri'nin kuruluş törenleri sırasındaki saldırı girişiminden dolayı geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yaralanan ulusal muhafız birliği mensuplarına da acil şifalar dilediği kaydedildi.

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  • 06 Ağustos 2018, Pazartesi 23:11
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