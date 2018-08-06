Son dakika: Başkan Erdoğan Maduro'ya geçmiş olsun dileklerini iletti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yla telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu gece gerçekleşen telefon görüşmesinde Başkan Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya, Ulusal Muhafız Birlikleri'nin kuruluş törenleri sırasındaki saldırı girişiminden dolayı geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yaralanan ulusal muhafız birliği mensuplarına da acil şifalar dilediği kaydedildi.
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