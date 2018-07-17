ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bir araya geldi. İki lider, ortak basın toplantısı düzenledi. Putin, "Trump'a yeni bir teklifte bulundum. Rusya ve ABD yapıcı bir şekilde birlikte Suriye'de çalışabilir. Suriyeli halkın evlerine dönmesini sağlayabilir. Suriye'de savaş dursun istiyoruz" dedi.
İYİ BİR BAŞLANGIÇ
Trump da, "İki ülke arasında çok iyi bilinen anlaşmazlık var. ABD Rusya ilişkileri soğuk savaş zamanında bile bu denli kötü değildi. 4 saat önce bu durum değişti, ben gerçekten buna yürekten inanıyorum. Bunu derinlemesine konuştuk. Çok iyi bir başlangıç oldu. Dünyamızın problemlerini de gündeme getirdik" ifadesini kullandı.
PENCEREYE ÇIKMAK YASAK
Helsinki'deki zirve öncesinde Finlandiya polisinin vatandaşlarına yaptığı uyarılar ise oldukça dikkat çekti. Polis, iki lider geçerken halktan pencereden bakmamalarını talep etti. Uyarı mesajlarında "Camlardan dışarı sarkmayın, balkona çıkmayın, motosikletli konvoy geçerken pencereler kapalı olmalı. Uyarıların dikkate alınmaması ek tedbirlere yol açabilir" denildi.
PUTIN ABD'Lİ GAZETECİYLE TARTIŞTI
Toplantıda bir gazetecinin, "İstihbarat, ABD seçimlerine Rusya'nın müdahalesini doğruladı" sözleri Putin'i kızdırdı. Rus lider, "Seçime müdahale ettiğimiz iddiası saçmalık. Bir gerçek gösterir misiniz" dedi.
OLAY ÇIKTI
Gazetecı Sam Hüseyni, basın toplantısı öncesi protesto yapınca salondan zorla çıkartıldı. Hüseyni'nin elindeki kağıtta "Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması" yazdığı öğrenildi.
GÖZLER MELANIA'DE
Helsinki'ye giden First Lady Melania Trump, Burberry imzalı 700 dolarlık bir ceket, 400 dolarlık Michael Kors pantolon, 10 bin dolarlık Hermes çanta ve 3 bin dolarlık Manolo Blahnik ayakkabılar ile herkesin ilgisini çekti.
İYİ BİR BAŞLANGIÇ
Trump da, "İki ülke arasında çok iyi bilinen anlaşmazlık var. ABD Rusya ilişkileri soğuk savaş zamanında bile bu denli kötü değildi. 4 saat önce bu durum değişti, ben gerçekten buna yürekten inanıyorum. Bunu derinlemesine konuştuk. Çok iyi bir başlangıç oldu. Dünyamızın problemlerini de gündeme getirdik" ifadesini kullandı.
PENCEREYE ÇIKMAK YASAK
Helsinki'deki zirve öncesinde Finlandiya polisinin vatandaşlarına yaptığı uyarılar ise oldukça dikkat çekti. Polis, iki lider geçerken halktan pencereden bakmamalarını talep etti. Uyarı mesajlarında "Camlardan dışarı sarkmayın, balkona çıkmayın, motosikletli konvoy geçerken pencereler kapalı olmalı. Uyarıların dikkate alınmaması ek tedbirlere yol açabilir" denildi.
PUTIN ABD'Lİ GAZETECİYLE TARTIŞTI
Toplantıda bir gazetecinin, "İstihbarat, ABD seçimlerine Rusya'nın müdahalesini doğruladı" sözleri Putin'i kızdırdı. Rus lider, "Seçime müdahale ettiğimiz iddiası saçmalık. Bir gerçek gösterir misiniz" dedi.
OLAY ÇIKTI
Gazetecı Sam Hüseyni, basın toplantısı öncesi protesto yapınca salondan zorla çıkartıldı. Hüseyni'nin elindeki kağıtta "Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması" yazdığı öğrenildi.
GÖZLER MELANIA'DE
Helsinki'ye giden First Lady Melania Trump, Burberry imzalı 700 dolarlık bir ceket, 400 dolarlık Michael Kors pantolon, 10 bin dolarlık Hermes çanta ve 3 bin dolarlık Manolo Blahnik ayakkabılar ile herkesin ilgisini çekti.
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