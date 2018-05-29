ABD'nin New Jersey Eyaleti'nde, kadına şiddetin tam bir örneği yaşandı. Plajda oturan Emily Weinman'ın yanında içki şişesini gören emniyet görevlileri, kıza test yaptı. Alkollü çıkmayan genç kız, polise "Sizin daha önemli işleriniz yok mu?" diye çıkıştı. Buna kızan görevliler, kızı yumrukladı. O anlar, Facebook'ta yayınlandı.130 binden fazla kez paylaşıldı. Polislere tepki yağdı.
Polis şiddeti
Etiketler: New Jersey , polis
- 29 Mayıs 2018, Salı
- Gazete
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