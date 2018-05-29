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şiddeti

Polis şiddeti
ABD'nin Eyaleti'nde, kadına şiddetin tam bir örneği yaşandı. Plajda oturan Emily Weinman'ın yanında içki şişesini gören emniyet görevlileri, kıza test yaptı. Alkollü çıkmayan genç kız, e "Sizin daha önemli işleriniz yok mu?" diye çıkıştı. Buna kızan görevliler, kızı yumrukladı. O anlar, Facebook'ta yayınlandı.130 binden fazla kez paylaşıldı. Polislere tepki yağdı.
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