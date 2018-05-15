Erdoğan ve May ortak basın toplantısı düzenledi



Cumhurbaşkanı Erdoğan İngiltere Başbakanı May ile açıklama yapıyor. Erdoğan, Buckingham Sarayı'nda Kraliçe 2. Elizabeth ile görüştü. İngiltere Başbakanı Theresa May'in sözcüsü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile May'in, teröre karşı işbirliği, göç, bölgesel istikrar ve ticaret konularını görüşeceklerini açıklamıştı.

heresa May'in açıklamalarından satırbaşları:

İngiltere ile Türkiye için, milli muharip uçak projesi, derin ve kalıcı bir savunma ortaklığının başlangıcı olacak.

Türkiye'yi 3.5 milyondan fazla Suriyeli'ye ev sahipliği yaparak gösterdiği olağanüstü cömertliğinden dolayı takdir ediyorum.

İsrail'den şiddeti durdurmasını istiyoruz.

Gazze'deki olaylarla ilgili bağımsız ve şeffaf soruşturma yapılmalıdır.

PKK İLE MÜCADELE

Biz, suç faaliyeti olduğunu tespit ettiğimiz yerlerde eyleme geçiyoruz zaten. Ülkemizde PKK ile ilgili aldığımız aksiyonlar var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını asla kabul etmiyoruz. ABD, bu girişmiyle BM'yi, ve uluslararası hukuku açıkça hiçe sayarak, bölgedeki ihtilafın çözümünde bir arabulucu değil, bir taraf olduğunu açıkça ilan etmiştir.

ABD'nin fütursuz politikaları, İsrail'i işgal, gasp ve şiddet yönünde daha da cesaretlendirmiştir.

Sene 1948. Filistin hemen hemen şu anda İsrail'in işgal ettiği toprakların tamamında yerleşik durumda olan bir ülkeydi. Sonraki süreçte sürekli olarak İsrail, belli bir oranda ala ala Filistin'i orada bir avuç yere sıkıştırdı. Ve işgalci olarak buraların sahibi konumuna girdi. Bunu kabul etmek mümkün değildir.

İsrail orada işgalcidir ve terör estirmeye devam etmektedir. Ben, BM'yi zaman kaybetmeksizin harekete geçmeye davet ediyorum. Daha önce 128 ülke bu taşınma eylemine 'hayır' demişti.

Ama ABD 'ben güçlüyüm, öyleyse haklıyım' diyor. Hayır! Sen haklı değilsin. Tarih seni hiçbir zaman affetmeyecek.

TUTUKLU SÖZDE GAZETECİLER SORUSU

Her şeyden önce, Türkiye'de teröristlerden cezaevinde kaç kişi olduğuyla ilgili sizlere aktarılan bilgiler çok çok yanlış. Teröristlerle gazetecileri birbirinden ayırın. Bankamatiklerde paraları götürenler, silahla yakalananlar, insan öldürenler. Bunların elinde bir kart var diye her şey serbest değil bunlara. Sağlıklı haber öğrenin ki, sağlıklı haber iletin. Bilesiniz ki bu işin aslı budur. Teröristten gazeteci olmaz.

FETÖ VE PKK'YA KARŞI İNGİLTERE'DEN TÜRKİYE'NİN BEKLENTİSİ

FETÖ ve PKK ile ilgili isim listelerini Sayın Başbakan'a (May) verdim. Bugün benim canım yanarken, yarın da İngiltere'nin canı yanar. Bu konuyla ilgili bizim hassasiyetimiz çok yüksek. Sayın Başbakan'a mesela ben şunu sorabilirim: Bugüne kadar kaç DEAŞ'lıyı öldürdünüz?

Ama biz sadece Cerablus'ta 3 bin DEAŞ'lıyı öldürdük. DEAŞ'a karşı mücadeleyi veren biziz, buna rağmen yalan yanlış haberler üretildi.

6 bini aşkın yabancı savaşçıyı deport ettik, ülkelerine gönderdik. Bu konuda çok disiplinli bir şekilde hareket ediyoruz. Bu konuda affımız yok.