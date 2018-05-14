ABD, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasının ardından, Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını gerçekleştirmek üzere harekete geçti. Dün gerçekleştirilen törenle açılış yapıldı. Filistin halkı ABD'nin kararını protesto etmek üzere Gazze sınırında toplandı. İsrail askerleri Filistin halkına gerçek mermilerle müdahalede bulundu. Onlarca sivili katletti binlercecesini yaraladı.

KUVEYT BM'Yİ ACİL TOPLANTIYA ÇAĞIRDI

10.57: Birleşmiş Milletletler Güvenlik Konseyi geçici üyelerinden Kuveyt, Konsey'i Filistin gündemiyle "acil toplantıya" çağırdı. Filistinlilerin, İsrail-Gazze sınırında altı haftadır süren, İsrail ve ABD'yi protesto gösterilerinde en az 58 Filistinli yaşamını yitirdi.





ÖĞLE NAMAZININ ARDINDAN BÜTÜN CAMİLERDE SELA OKUNACAK

10.36: İsrail askerlerince şehit edilen Filistinliler için yurt genelindeki camilerde sela okunacak, öğle namazın ardından gıyabi cenaze namazı kılınacak.

GAZZE'DE SİREN SESLERİ!

10.32 Reuters'ın son dakika haberine göre, İsrail'in Gazze sınırına yakın güney bölgesinde füze uyarı sirenleri çalmaya başladı.

ESKİ CIA BAŞKANININ GAZZE TEPKİSİ

10.25: ABD'de eski Merkezi Haberalma Teşkilatı Başkanı (CIA) John Brennan, Gazze'deki ölümlerin, ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Filistinlilerin haklarına ve vatanlarına açıkça saygı göstermemelerinin sonucu olduğunu söyledi.

Brennan, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, "Gazze'deki ölümler, Trump ve Netanyahu'nun Filistinlerin hakları ve vatanlarına açıkça saygı göstermemelerinin sonucu. Trump, büyükelçiliği Kudüs'e taşıyarak entrika çevirdi, ABD'nin barıştırıcı rolünü yıktı. Yeni nesil İsrailliler ile Filistinlilerin barış yolunu bulmak için aşırılıkçıları tecrit etmeleri gerekli." ifadesini kullandı.

ABD GAZZE SORUŞTURMASINI ENGELLEDİ

10.13: Gazze Şeridi'nde pazartesi günkü İsrail katliamının ardından ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde şiddet olaylarının bağımsız şekilde soruşturulmasına yönelik karar tasarısını bloke etti.

GAZZE'DE ŞEHİT OLAN FİLİSTİNLİLER BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

10:14 Gazze-İsrail sınırında gerçekleştirilen protestolarda İsrail askerleri tarafından öldürülen 59 Filistinli bugün toprağa verilecek.



ABD'nin büüyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail'in Filistin'i işgali olan Nakba Günü'nün 70. yılı sebebiyle dün Filistinlilerin Gazze-İsrail sınırında gerçekleştirdikleri protesto gösterilerinde 59 kişi hayatını kaybetti. Protestoları düzenleyen organizasyonun başında bulunan Khaled Batch, hayatını kaybeden Filistinlilerin bugün toprağa verileceğini söyleyerek, sınırda protesto yürüyüşlerinin gerçekleştirilmemesini tavsiye etti.

ABD GAZZE SORUŞTURMASINI BLOKE ETTİ

10.13 Gazze Şeridi'nde pazartesi günkü İsrail katliamının ardından ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde şiddet olaylarının bağımsız şekilde soruşturulmasına yönelik karar tasarısını bloke etti.

BM, İSRAİL'İ ORANTISIZ GÜÇ KULLANIMINI SONA ERDİRMEYE ÇAĞIRDI

09.38 Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail-Filistin çatışmasının her iki tarafını da itidale davet etti. Guterres, İsrail'i Gazze Şeridi'nde Filistinli göstericilere karşı orantısız güç kullanımını hemen sona erdirmeye çağırdı.

Genel Sekreter Yardımcısı Farhan Haq tarafından BM adına yapılan açıklamada, "Genel Sekreter Guterres, işgal altındaki Filistin topraklarındaki şiddetin tırmandığına dikkat çekerek, Gazze'deki protesto gösterilerinde öldürülen ve yaralanan Filistinlilerin sayısının aşırı derecede artmasından dolayı büyük üzüntü duymuştur" denildi.

BAYRAKLAR YARIYA İNDİ

09:12 İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısının ardından Türkiye'de 3 günlük milli yas ilan edilmesi nedeniyle İzmir'de bayraklar yarıya indi.

Türkiye genelinde milli yas ilan edilmesinin ardından İzmir'de valilik, belediye ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında bayraklar yarıya indirildi.

Dün Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70'inci yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş" adını verdikleri gösteriler düzenlemiş, gösterilerde 1'i bebek 59 Filistinli şehit olmuştu.

GAZZE'DE FİLİSTİNLİ BİR BEBEK ŞEHİT OLDU



03:12 İsrail askerlerinin attığı gaz bombalarından etkilenen 8 aylık bebeğin vefatıyla Gazze sınırında yaşanan olaylarda şehit sayısı 59'a yükseldi.

ERDOĞAN, ABBAS İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ



00:27 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmesinde, ABD'nin bölgede şiddetin tırmanmasına yol açan büyükelçiliği Kudüs'e taşıma kararını ve İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını kınadı



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÇOK SERT TEPKİ

23:05 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Londra'da Türk öğrencilere hitabında "İsrail devlet terörü estirmektedir. İsrail, bir terör devletidir." dedi.

3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

21:39 Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Gazze'de Filistinlilerin şehit edilmesine ilişkin, "Bugünkü olaylar artık göstermiştir ki artık Filistinlilerin kanında ABD'nin de eli vardır." dedi. Öte yandan Bozdağ , 3 gün süreyle ulusal yas ilan edildiğini açıkladı.

ŞEHİT SAYISI 52'YE YÜKSELDİ



18:56: Gazze Şeridi sınırında düzenlenen gösterilerde İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinlilerin sayısı 52'ye yükseldi.



EZHER'DEN ABD'NİN BÜYÜKELÇİLİĞİNİ KUDÜS'E TAŞIMASINA TEPKİ

18.17: Mısır'daki Ezher Kurumu, ABD'nin uluslararası tepkilere rağmen Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını kınadı.

Ezher tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Arap ve İslam dünyasının dağınıklığı, ABD'nin kararının arkasından gitme ve büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıma konusunda bazı ülkeleri cesaretlendirdi. Bu durumdan üzüntü duyuyoruz. Büyükelçiliği Kudüs'e taşıma adımı dünyadaki bir buçuk milyar Müslümanın duygularına karşı bir meydan okuma. Tüm bunlar ise uluslararası toplumun daha önce görülmemiş acziyeti gölgesinde gerçekleşiyor." ifadelerine yer verildi.

Büyükelçiliğin açılışının, Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılıyla eş zamanlı olarak gerçekleşmesinin, "bazılarının adalet ve hak değerlerinin aleyhine kibir ve gücü tercih ettiğini" gözler önüne serdiği belirtilen açıklamada, Ezher'in, Kudüs'ün Arap ve Filistin kimliğine sıkı sıkıya bağlı olduğu ve Filistin halkının mücadelesini desteklediği aktarıldı.

Ezher, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen yıl aralık ayında aldığı "Kudüs'ü İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararının ardından 2018 yılını "Kudüs Yılı" ilan etmişti.

GAZZE'DE ŞEHİT SAYISI ARTIYOR

17.27: Gazze'de şehit sayısı 43'e yükseldi

İSRAİL'DEN GAZZE'YE 5 FÜZE

17.19: İsrail savaş uçakları bugün Gazze şeridinin kuzey kesiminde Beyt El İhya beldesinde bulunan Filistin direnişi askeri tesislerini bombaladı. Bombalamadan askeri tesisler ve civardaki binaların maddi hasar gördüğü belirtildi.



Görgü şahitleri, İsrail savaş uçaklarının beş hedef aldığı bölgeye 5 füze attığını ve füzelerin isabet ettiği bölgede yangınlara sebep olduğunu söyledi.

THERESA MAY'DEN İLK YORUM

17.07: İngiltere'nin Tel Aviv'de bulunan büyükelçiliği Kudüs'e taşınmayacak.

AB'DEN İSRAİL'İN KATLİAMINA TEPKİ!

16.59: AB: "(İsrail'in Gazze'de yaptığı katliam) İsrail barışçıl gösteri hakkına ve güç kullanımında orantılılık ilkesine saygı göstermelidir."

16.35: Filistin Kurtuluş Örgütü, genel grev ilan etti.

16.20: Gazze Şeridi sınırında düzenlenen gösterilerde İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinli sayısı 41'e yükselirken, 1700 kişinin de yaralandığı açıklandı.

16.10: Filistin Hükümeti, uluslararası topluma çağrıda bulunarak İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü katliamı durdurmasını istedi. Filistin Hükümeti Sözcüsü Yusuf el-Mahmud tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Arap ve İslam hükümetleri ile dost ülkelere Gazze'de İsrail tarafından akıtılan kanı durdurmaları için her tür çabayı göstermeleri, İsrail işgal gücü ile mücadelesinde Filistin Yönetiminin yanında yer almaları çağrısında bulunuyoruz" denildi.

Açıklamada, İsrail'in katliamlarının durdurulması için tüm dünyanın gecikmeksizin devreye girmesi ve Filistin halkına uluslararası toplum tarafından koruma sağlanması çağrısı yapıldı.







ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN AÇILDIĞINI RESMEN AÇIKLADI

16.15: ABD, Kudüs'teki büyükelçilik binasının resmen açıldığını duyurdu.







15.50: ABD Başkanı Donald Trump twitter'dan provokatif bir açıklamada bulundu.Trump açıklamasında "İsrail için harika bir gün" dediği tweetinde törenin canlı yayınla verileceğini duyurdu.





15:30 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "İsrail'i ve güvenlik güçlerini lanetliyorum. Katliamı kınamak yetmez adım atmak da gerekir." dedi. Ancak bu konuda Türkiye'den başka sesini çıkaran ülkemin olmadığını dile getiren Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Kudüs kararının İsrail ve İsrail halkı için bir işe yaramayacağını dile getirdi. Çavuşoğlu,konuşmasının sonunda İsrail'in bu yaptığının "devlet terörü olduğunu belirtti.

ŞEHİT SAYISI 37'YE YÜKSELDİ

15.30: Gazze Şeridi sınırında düzenlenen gösterilerde İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinli sayısı 37'ye yükseldi.

ŞEHİT SAYISI 33'E YÜKSELDİ

15.24: Gazze Şeridi sınırında düzenlenen gösterilerde İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinli sayısı 33'e yükseldi.

ŞEHİT SAYISI 28'E YÜKSELDİ

15.13: Gazze Şeridi sınırında düzenlenen gösterilerde İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinli sayısı 28'e yükseldi.

HÜKÜMETTEN İLK AÇIKLAMA



15.10: Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına ilişkin açıklama yaptı.

"Kudüs eninde sonunda tam özgürlüğüne kavuşacaktır. ABD ve İsrail, eninde sonunda Kudüs'ü gerçek sahiplerine bırakmak mecburiyetinde kalacaklardır'' diyen Bekir Bozdağ, ''Var olan huzursuzluğu, güvensizliği, istikrarsızlığı, kriz ve çatışmaları daha da artıracaktır. ABD ve İsrail ne yaparsa yapsın, hangi adımı atarsa atsın, yaptıkları ile attıkları adımlar Türkiye için yok hükmündedir" değerlendirmesinde bulundu.

Bozdağ, Gazze'deki protestoda Filistinlilerin öldürülmesiyle ilgili ise ''Bu katliamdan İsrail hükümeti kadar ABD yönetimi de sorumludur'' dedi.

ŞEHİT SAYISI 25'E YÜKSELDİ

14.54: Gazze Şeridi sınırında düzenlenen gösterilerde İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinli sayısı 25'e yükseldi

14.27: İsrail ordusu Gazze sınırında toplanan Filistinli göstericilerin üzerine İnsansız Hava Araçlarıyla (İHA) göz yaşartıcı gaz atıyor.

ŞEHİT SAYISI ARTMAYA DEVAM EDİYOR

14.21: Şehit sayısı 18'e yükseldi.

14.18: İngiltere'den Kudüs açıklaması

ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşımasıyla ilgili gerilim devam ederken,İngiltere Başbakanı Theresa May'de konuyla ilgili bir açıklama geldi.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in sözcüsü yaptığı açıklamada, Birleşik Krallık'ın Trump'ın aldığı karara halen katılmadığını söyledi. Sözcü açıklamasında İngiltere'nin İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımayacağını belirtti.

Aralık ayında açıklanan ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması kararının ardından, bugün ABD Büyükelçiliği Kudüs'e taşınacak.

Büyükelçiliğin taşınması nedeniyle bugün Gazze'de düzenlenen gösterilerde, İsrail güçleri göstericilere ateş açtı. Açılan ateşte 10 Filistinli hayatını kaybetti, yüzlercesi yaralandı.

ŞEHİT VE YARALI SAYISI ARTIYOR

13.58: Şehit sayısı 16'a yaralı sayısı 390'a yükseldi.

13:43: Filistinliler, ABD elçiliğinin açılması öncesinde protesto gösterileri düzenliyor. İşgalci İsrail güçleri, bir çok Filistinliyi gözaltına alırken, silahla müdahaleye de başladı. İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 9 Filistinli şehit oldu, 257 kişi de yaralandı.

13.24: İsrail askerinin şehit ettiği Filistinli sayısı 7'ye yükseldi.

13.10: Cumhurbaşkanı Erdoğan Londra'da düşünce kuruluşu Chatnam House'da önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail Filistin gerilimi Ortadoğu bölgesini on yıllardır istikrarsızlığa sürükleyen en önemli sorunların başında geliyor. Biz 1697 sınırları dahilinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının, bölgede kalıcı barış için yegane yol olduğunu hep söyledik. Bugün ABD'nin büyük elçiliğini Kudüs'e taşıma yönündeki kararını özellikle de uygulama noktasında çok çok talihsiz buluyoruz. Bu kararı bir kez daha reddediyoruz. Amerika sorunun bir parçası olmayı tercih ederek, Ortadoğu barış sürecindeki arabuluculuk rolünü yitirmiştir. Bu atılan adımın insanlığın barışına hizmet etmediğini tam aksine, bölgenin ve insanlığın birbirine düşmesi için bölgeyi karıştırmak için adeta bir fitil ateşlemesi olduğunu hatırlatmak isterim" dedi.

İSRAİL İKİ FİLİSTİNLİYİ ŞEHİT ETTİ

12.44: İsrail askerleri, ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek için abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen gösterilere katılan 2 Filistinliyi şehit etti, 165 Filistinliyi gerçek mermiyle yaraladı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Han Yunus kentinin İsrail sınırı yakınlarında düzenlenen gösterilerde 21 yaşındaki Enes Hamdan Kıdeyh ile Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye bölgesi sınırındaki gösterilerde 29 yaşındaki Musab Yusuf Ebu Leyla isimli iki Filistinlinin İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit edildiği belirtildi.





Öte yandan Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında düzenlenen gösterilerde şu ana kadar 165'i gerçek mermiyle olmak üzere, şarapnel, gaz kapsülleri ve göz yaşartıcı gaz nedeniyle 257 Filistinlinin yaralandığı kaydedildi.





İSRAİL, GAZZE SINIRINI "KAPALI ASKERİ BÖLGE" İLAN ETTİ

Bu arada İsrail ordusunun, Gazze sınırını "kapalı askeri bölge" ilan ettiği bildirildi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, sınırda tel örgülerin olduğu bölgenin "kapalı askeri bölge" ilan edildiği ve buradaki herhangi bir hareketliliğin ordunun onayını gerektirdiği belirtildi.





Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş" adını verdikleri kapsamlı gösteriler düzenliyor

12.40: İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını "tehlikeli bir davranış" olarak nitelendirdi. Zarif, Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesi öncesinde yaptığı açıklamada ABD'nin nükleer anlaşmadan ayrılma kararını değerlendirdi.

Karardan sonra anlaşmanın diğer katılımcı ülkeleriyle durumu tartışmak için zamana ihtiyacı olduklarını belirten Zarif, Çin ile bu hususta yapılan görüşmenin oldukça olumlu geçtiğini anımsattı.

12.36: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşımasına ilişkin, "Filistin yalnız değildir. Kudüs yalnız değildir. İşgal bitecek, hak ve adalet mutlaka kazanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Filistin yalnız değildir. Kudüs yalnız değildir. İşgal bitecek, hak ve adalet mutlaka kazanacaktır." ifadelerini kullandı.

Aynı ifadelerin İngilizcesini de paylaşan Kalın, tivitinde "#Nakba70" etiketini kullandı.



12.25: FKÖ, Filistinlilerin Nekbe olarak nitelediği, İsraillilerin ise ülkelerinin kuruluş yıl dönümü olarak kutladığı 14 Mayıs'ın 70. yıl dönümü münasebetiyle yayımladığı bildirisinde, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasının yeni bir Nekbe olduğu belirtildi

12.20: Gazzeli yetkililer, İsrail güçlerinin 21 yaşındaki bir Filistinliyi öldürdüğünü duyurdu. 30 Mart'tan bu yana sınırda süren protestolarda ölen Filistinli sayısı 46'ya yükseldi.

11.44 Kudüs için #KUDÜS kampanyası oluşturuldu.

11.41: ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını protesto etmek isteyen Filistinliler, "milyonluk yürüyüş" için Gazze sınırında toplanmaya başladı. Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler bugün ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını, yarın da Nekbe'nin 70. yılını protesto etmek için gerçekleştirilecek "milyonluk yürüyüş"e hazırlanıyor.

İSRAİL ÇADIRLARI ATEŞE VERMEYE ÇALIŞTI

İsrail ordusunun, sınırda kurulan çadırları insansız hava aracıyla (İHA) ateşe vermeye çalıştığı, Filistinli grupların yangına kısa sürede müdahale ettiği ifade edildi.

İsrail güçlerinin ayrıca İHA'lardan attıkları yakıcı maddelerle, Filistinlilerin Gazze sınırına yığdıkları araç lastiklerini ateşe verdiği belirtildi.

11.38 : Reuters haber ajansı, İsrail askerlerinin Gazze sınırındaki silahlı müdahalesinde en az 28 Filistinlinin yaralandığını duyurdu.

11.18: Arap Bİrliği Konuya ilişkin toplanma kararı aldı.

11.00: Gazze'de Filistinliler ABD 'nin kararını protesto ediyor.

10.30: İsrail ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması nedeniyle bugün kutlamalar düzenlerken, bu adımın dünya kamuoyu tarafından desteklenmediği, çoğu yabancı ülke büyükelçisinin İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun vereceği davete katılmamasından belli oluyor.





ARALIK AYINDA ABD KUDÜS'Ü BAŞKENT OLARAK TANIDI

ABD Başkanı Donald Trump Aralık ayında Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ve bu kararıyla Washington'un onlarca yıldır İsrail'e verdiği siyasi taahhütlerini de gerçekleştirmiş olacağını açıklamıştı.

Kurulacak bir Filistin devletinin gelecekteki başkentinin Doğu Kudüs olmasını isteyen Filistinliler ise, daha önceki Amerikan yönetimlerinin, barış görüşmeleri öncesinde büyükelçiliği Tel Aviv'de tutma uygulamasından vazgeçen Trump'a çok öfkeli.





BARIŞ GÖRÜŞMELERİ 2014 YILINDAN BERİ DONDURULMUŞ DURUMDA

Bu adımın İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da ve Gazze Şeridi'nde Filistin halkının öfkesini ateşlemesinden korkuluyor. İsrail, büyükelçilik açışından önce bu bölgelerde askeri varlığını güçlendirdi.

Bugün ABD adına Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Trump'ın kız Ivanka ve damadı Jared Kushner'in katıldığı bir toplantıda konuşan Netanyahu diğer ülkerlerin de ABD'nin açtığı yolu izlemesini istedi.

Netanyahu, "Ne tür olursa olsun, akla gelebilecek her barış anlaşması altında Kudüs İsrail'in başkenti olacaktır" dedi.





Filistin Kurtuluş Örgütü'nün ABD'deki temsilciliğinden yapılan açıklamada ise, "Ne yazık ki ABD yönetimi, İsrail'in yüzyıllarca büyün dinlere ev sahipliği yapmış olan bir kenti münhasıan kendisine ait sayan iddialarını desteklemiştir" dedi.

İsrail, açılış törenlerine İsrail'de diplomatik temsilciliği bulunan 86 ülkenin hepsinin davet edildiğini ve bunlardan 33'ünün katılmayı kabul ettiğini açıkladı.

10.10 : İsrail'in Haaretz gazetesi, dün akşam gerçekleşen büyükelçilik açılış galasına Ivanka Trump ve Jared Kushner'le birlikte 32 ülkenin temsilcilerinin katıldığını bildiriyor.





Söz konusu ülkeler şöyle:

Cezayir, Angola, Avusturya, Kamerun, Kongo, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Fildişi Sahilleri, Çekya, Dominik Cumhuriyeti, El Salvador, Etiyopya, Gürcistan, Guatemala, Honduras, Macaristan, Kenya, Makedonya, Myanmar, Nijerya, Panama, Peru, Filipinler, Romanya, Ruanda, Sırbistan, Güney Sudan, Tayland, Ukrayna, Vietnam, Paraguay, Tanzanya ve Zambia.

08.30 : Kudüs kararının ardındaki isim olan Trump'ın danışmanı ve damadı Jared Kushner ile eşi Ivanka Trump, utanç verici açılış için İsrail'e indi.

Trump'a Orta Doğu konusunda danışmanlık yapan Jared Kushner, bir Yahudi. Dün akşam Kudüs'te verilen açılış resepsiyonuna katılan çift, geçen yıl Mayıs ayında Donald Trump'ın resmi ziyaretinde yine İsrail'e gelmişti.

İsrail medyası, Kushner ve Trump ikilisini yeni kutsal güçlü çift olarak görüyor. Ivanka Trump ayrıca yeryüzündeki en güçlü Yahudi kadın olarak gösteriliyor.





08.15 : ABD büyükelçilik binası etrafına asılan bilboardlarda Trump'ın seçim kampanyasındaki sloganın aynısı var. İsrail ve ABD bayraklarının iç içe geçtiği posterlerde 'Büyük İsrail'i yarat' yazıyor.

ELLE TUTULUR GERİLİM

08.00 : Kudüs'te gerilim zirve noktasında... Dün Eski Şehir'in Şam Kapısı'nda İsrailli polis güçleriyle Filistinliler karşı karşıya geldi. Filistinliler, içeri girmelerine izin verilmemesi üzerine polislerle tartıştı.

07.45 : İsrailli motosiklet kulübü Samson Riders'ın üyeleri, açılışı kutlamak için dün yollara döküldü.

07.20 : İngiltere ziyaretinde bugünkü açılışı değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hem ABD'yi hem de İsrail'i sert şekilde eleştirdi:





"ABD insanlığın hak, adalet ve hakkaniyet şuuruyla bağdaşmayan bu adımıyla tüm ilgili BMkararlarını, hatta kendi müktesebatını bile ihlal etmiş, uluslararası toplum nezdindeki inandırıcılığına zarar vermiş ve ihtilafın çözümünde arabulucu rolünü kaybetmiştir.

ABD büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyarak, gerçekten barışı istediğini defalarca kanıtlayan Filistin tarafını cezalandırmıştır. Filistin halkının yüzlerce yıllık vatan topraklarını işgal eden, abluka ve yasa dışı yerleşimlerle iki devletli çözüme yönelik taahhütleri çiğneyen, barışı bizzat imkansız hale getirmeye çalışan, BM kararlarını sistematik şekilde ihlal eden İsrail hükümetini ise ödüllendirmiştir.

Tarih ve insanlık vicdanı Filistinli kardeşlerimize yapılan haksızlıkları asla affetmeyecektir. Filistin sorununa adil ve sürdürülebilir bir çözüm ancak egemen ve bağımsız bir Filistin devletinin 1967 sınırları dahilinde, başkenti Doğu Kudüs olacak şekilde vücut bulmasıyla mümkün olacaktır."

07.00 : Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan ABD, bugün kutsal kentteki yeni büyükelçiliğini açıyor. Gün boyunca gelişmeleri gün boyu aktaracağız.





BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN ABD'YE KUDÜS TEPKİSİ

Başbakan Binali Yıldırım, Ankara'da, ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'nin Kudüs'e açılmasıyla ilgili yaptığı konuşmada 'bu karar yok hükmündedir, Türkiye'nin desteği Filistinli kardeşlerimizle birlikte olacaktır' dedi. Yıldırım, İslam dünyasını da tek yürek olmaya davet etti.

Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları:

Bugün ABD, Kudüs'te büyükelçilik açılışı için İsrail'le beraber Kudüs'te kutlama yapıyor. Eğlence yapıyorlar, aynı zamanda da kendi halklarını, bağımsızlıklarını, işgal edilmiş vatanlarını kurtarmak ve feryatlarını dünyaya duyurmak için genç, silahsız siviller bu olayı protesto ederken, İsrail askerleri gözünü kırpmadan 43'e varan masum savunmasız Filistinliyi şehit ediyor. 2000'e yakın yaralı var.

Bu alçakça bir katliamdır. Şiddetle kınıyoruz.

"BU AÇIK BİR TAHRİKTİR VE GASPTIR!"

Daha önce Türkiye olarak İİT Dönem Başkanı olarak, Cumhurbaşkanımız'ın girişimleriyle, İstanbul zirvesinde alınan karar, hemen arkasından BM'nin belki de tarihinde ender görülecek şekilde büyük bir ittifakla aldığı ABD'nin Kudüs kararını kınaması, uluslararası hukuk, adeta yok sayılmış ve nihayet inatla bu elçilik taşıma kararı uygulamaya konulmuştur.

Bu açık bir tahriktir, açıkça Filistin'i yok sayıp haklarını hukuklarını gasp etmektir.

"ABD, BU İNSANLIK SUÇUNA ORTAK OLMUŞTUR"

ABD maalesef, sivilleri katleden İsrail yönetiminin yanında fütursuzca yer almış ve bu insanlık suçuna ortak olmuştur. Bunun bilinmesini istiyoruz. Bu kararı bir kez daha şiddetle kınıyoruz ve yok hükmünde sayıyoruz.

"ÖLEN BİR TANE İSRAİLLİ VAR MI?"

Mübarek Ramazan'a günler kala, burada kardeşlerimize yönelik büyük bir orantısız güç kullanılarak böyle bir katliamın gerçekleştirilmesini, Türkiye ve İslam alemi olarak kabul etmemiz mümkün değildir.

Bir büyükelçilik açılıyor. Bir yerde eğlence, diğer yerde hayatını kaybeden gençler. Bir tane ölen İsrailli var mı? Yok.

Çünkü bu gençler, Filistin halkı sadece dünyanın dikkatini çekmek için silahsız bir şekilde feryatlarını haykırmaktan başka bir şey yapmıyorlar. Ellerinde silah, bomba, uçak yok.

Bunu, bir katliama dönüştürmenin insanlıkla da, devlet olmakla da alakası yoktur. Dünya ve bölge barışını koruyacağını, ara buluculuk yapacağını söyleyen ABD'nin de bu katliamda payının olması da ayrı bir olaydır ve asla kabul edilemez.

"BU GİRİŞİM BİR TAHRİKTİR VE BÖLGEDEKİ SORUNLARI DAHA DA KÖTÜLEŞTİRECEKTİR"

Bu yapılan girişim, bu tahrik, bölgedeki sorunları daha da kötüleştirecek ve Filistin meselesinde daha derin bir iz bırakacak, bölgede istikrar ve barış belki de çok daha zorlaşacaktır.

"FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZİN YANINDAYIZ"

Bu bakımdan Türkiye olarak Filistin'in özgürlüğüne kavuşuncaya kadar kardeşlerimizin yanındayız. ABD kendi iç yangınlarını dışarıda ateş yakarak gözden kaçırma gayretindedir.

"İSLAM DÜNYASI TEK YÜREK OLMAK ZORUNDADIR"

İslam dünyası da bu katliam karşısında tek yürek, tek ses olmak mecburiyetindedir.

Filistinli şehit kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ve Türk milletinin, dayanışmasının, kardeşliğinin ve Türk devletinin her türlü yardım ve desteğinin dün olduğu gibi, bugün de gelecekte de Filistinli kardeşlerimizin yanında olacağını ifade etmek isterim.

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