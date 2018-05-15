Cumhurbaşkanı Erdoğan Theresa May ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Theresa May ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakanlık Ofisi'ne gelişinde Başbakan May ile tokalaşarak gazetecilere poz verdi.





"AMERİKA, BÖYLE BİR KATLİAMA ZEMİN HAZIRLADI"

Baş başa görüşmenin basına açık bölümünde May'a teşekkür eden Erdoğan, ekonomik ilişkilerde ticaret hacmini yükseltmeyi hedeflediklerini ve bu istikamette ilerlediklerini söyledi.



Savunma sanayinde İngiltere ile atılan adımlar olduğuna işaret eden Erdoğan, bölgesel sorunlara dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasıyla, bölge ciddi manada şu anda bir sıkıntının içerisine girmiş durumda." dedi.

Gazze'de şehitler ve 2 bini aşkın yaralı olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Bütün bu katliamı İsrail gerçekleştirirken ne yazık ki Amerika da böyle bir katliama zemin hazırladı." değerlendirmesinde bulundu.

Bu konuların ikili ve heyetler arası görüşmelerde ele alınacağını belirten Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkileri çok önemsediğini ifade etti.

"BÖLGE GÜVENLİĞİ KONUSUNDA TÜRKİYE'NİN ÖNEMLİ ROLÜ VAR"

Başbakan May ise konuşmasında, Erdoğan ile konuşacakları çok fazla konu olduğunu dile getirerek, bunlardan birinin de Türkiye ve İngiltere arasındaki ticaret ilişkileri olduğunu bildirdi.

May, savunma ve güvenlik konularındaki iş birliği hususunda da istişarelerde bulunacaklarını ifade ederek, "Bölge güvenliği konusunda Türkiye'nin de çok önemli bir rolü var. Tabii Suriye'de DEAŞ'ın yenilmesi konusunun da çok önemli konulardan biri olduğunu düşünüyoruz. Bunu da ele alacağız. Türkiye ve İngiltere arasındaki ilişkilerin ne kadar önemli olduğunun altını tekrar çizmek istiyoruz." şeklinde konuştu

Erdoğan ve May, daha sonra baş başa görüşmeye geçti.

Heyetler arası görüşmeye de katılacak Erdoğan ve May, ayrıca ortak basın toplantısı düzenleyecek.