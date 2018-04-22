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ler bunu hep yapıyor

İngilizler bunu hep yapıyor
Sözcüsü , eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya'nın zehirlenmesi vakasının istihbaratı tarafından gerçekleştirildiğini söyledi. Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, "Salisbury'deki Rus vatandaşlarına yönelik provokasyon, İngiliz istihbaratının çıkarına ve büyük ihtimalle Rusya'yı ve siyasi yönetimini itibarsızlaştırmak amacıyla istihbarat üyeleri tarafından organize edildi. Tarih boyunca , bu tür eylemleri düzenli olarak gerçekleştirdi" dedi.
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