Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya'nın zehirlenmesi vakasının İngiliz istihbaratı tarafından gerçekleştirildiğini söyledi. Haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, "Salisbury'deki Rus vatandaşlarına yönelik provokasyon, İngiliz istihbaratının çıkarına ve büyük ihtimalle Rusya'yı ve siyasi yönetimini itibarsızlaştırmak amacıyla istihbarat üyeleri tarafından organize edildi. Tarih boyunca İngiltere, bu tür eylemleri düzenli olarak gerçekleştirdi" dedi.
İngilizler bunu hep yapıyor
Etiketler: Rusya Dışişleri Bakanlığı , İngiltere , İngiliz , Mariya Zaharova
- 22 Nisan 2018, Pazar
- Gazete
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