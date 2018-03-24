;
Yol Durumu
  1. Elon Musk’ın aile sırrı ortaya çıktı

Kore Yarımadası'nın düşman kardeşleri bir araya geliyor

Birleşme Bakanlığı, ve Güney Kore’ye ait iki heyetin ’ta bir araya geleceğini duyurdu.

Düşman kardeşler bir araya geliyor!

Birleşme Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Barışçıl Yeniden Birleşme Komitesi Başkanı Ri Son Gwon liderliğinde üç yetkiliden oluşan bir komite, 'ta ateşkes köyü olarak da bilinen Panmunjom'da Güney Kore yetkilileriyle bir araya gelerek üst düzey görüşmeler gerçekleştirecekler.

ÜST DÜZEY GÖRÜŞMELER YAPILACAK
Bakanlık açıklamasında konuyla ilgili, "Bu sabah Panmunjom'daki iletişim kanalları yoluyla Kuzey Kore'den Kore ile ilgili üst düzey görüşmeler gerçekleştirmek için yaptığımız önerinin onayını aldık" denildi.

Etiketler: , ,
  • 24 Mart 2018, Cumartesi 11:38
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar