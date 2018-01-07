 ;
Yol Durumu
  1. DEAŞ'a bağlı 'en tehlikeli teröristlerden biri' yakalandı
  2. ABD İran’ı nasıl karıştırmaya kalktı

hayatını kaybetti

Caz efsanesi Ella Fitzgerald'a övgü niteliğindeki "Ella" şarkısıyla dünya çapında ün kazanan Fransız şarkıcı hayatını kaybetti.

Efsanevi şarkıcı hayatını kaybetti
Fransız efsanevi şarkıcı kanser hastalığı nedeniyle 70 yaşında hayatını kaybetti. İki yıldır mücadele ettiği kanser hastalığı nedeniyle geçen ay hastaneye kaldırılan Fransız efsanevi şarkıcı France Gall 70 yaşında hayatını kaybetti.



FRANCE GALL KİMDİR?
Ekim 1947'de dünyaya gelen France Gall, Edith Piaf ve Charles Aznavour gibi Fransız efsanevilerin şarkılarına imza atan ünlü müzisyen Robert Gall'ın kızıdır.

16 yaşındayken ilk single olan "Ne Sois Pas Si Bête" ile sadece 200. bin kopya satış rakamına ulaşarak, adından söz ettirmiştir.



1965 yılında Lüksemburg adına katıldığı Eurovision yarışmasını ise "Poupée de cire, Poupée de son" şarkısıyla kazanmıştır.

Fransız Kültür Bakanı Françoise Nyssen, 50 yıllık kariyerinde France Gall'u "Fransız şarkılarının zamansız bir simgesi" olarak nitelendirdi.
Etiketler:
  • 07 Ocak 2018, Pazar 21:11
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar