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Başbakanı Rutte'den Türkiye çıkışı

Almanya'daki baş yazının ardından Başbakanı Rutte Türkiye ile ilişkilerin düzelmesinin iyi olacağını söyledi. Bulgaristan ise uluslararası örgütün iki yüzlü davrandığını belirterek "Türkiye'nin AB'ye üye olacağı konusunda ikiyüzlülüğü bırakalım" açıklamasını yaptı.

Hollanda Başbakanı Rutteden Türkiye çıkışı

Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Süddeutsche Zeitung'da (SZ) yayımlanan 'Şimdi Almanya Türkiye'ye el uzatmalı' başlıklı yazıdan saatler sonra bu kez 'dan sıcak mesajlar geldi.

Hollanda Başbakanı , Türkiye ile aralarındaki ilişkileri halen 'soğuk' olarak tanımladı ve ekledi: "İlişkilerin düzelmesinin iyi olacağını düşünüyorum. Türkiye bir NATO ortağıdır. Şu anda iki ülkede de büyükelçilik yok. Yani yaşananlar bir tiyatro değildi."

Hamburg'taki G20 Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aynı masada oturduklarını ama iletişim kurmadıklarını belirten Rutte, bakanlar seviyesinde iş birliği olduğunu söyledi.

Amsterdam yönetimi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Türk toplumuyla bir araya gelmek amacıyla bu yıl martta yapacağı ziyaretleri engellemişti. Söz konusu hamlenin ardından Hollanda-Türkiye ilişkileri kopmuştu.




Hollanda Başbakanı Mark Rutte

EN ÇOK İZLENEN PROGRAMDA SÖYLEDİ
Bulgaristan'da ise televizyonda konuşan Başbakan Boyko Borisov, "Türkiye'nin AB'ye üye olacağı konusunda ikiyüzlülüğü bırakalım. En iyisi oturalım ve Türkiye ile AB arasında özel bir anlaşma yapalım" dedi.

Devlet televizyonu BNT'nin en çok izlenilen ve haftalık canlı yayınlanan 'Panorama' adlı programına katılan Borisov, uluslararası Türkiye'ye ikiyüzlü davrandığını söyledi.

Sığınmacılar konusuna da değinen Borisov, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a teşekkür ettiğini söyledi. Borisov, "Bulgaristana yönelik sığınmacı akını bıçak gibi kesildi. Sınırın korunması için Recep Tayyip Erdoğan ile çok iyi anlaşıyoruz" ifadesini kullandı.

Boyko Borisov, 7 Ocak'ta Patrik ve Başmüftü Mustafa Aliş Hacı ile birlikte İstanbul'daki Demir Kilise'nin (Sveti Stefan Kilisesi) açılışına katılacakları bilgisini verdi. Restore edilen kilisenin açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan da yer alacak.

Bulgaristan Başbakanı, Türkiye'nin mali yardımıyla restore edilen Demir Kilise'nin bir şaheser olduğunu belirterek, "Boğaz'dan, nereden geçersen geç, altın haçlar her taraftan görünüyor. Bence bu, AB'nin en büyük komşusuyla ilişkilerin normalleşmesi için ek bir köprü olacaktır" diye konuştu.
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  • 23 Aralık 2017, Cumartesi 16:49
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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zaza zaza

Benim ABD ve Avrupaya güvenim kalmadı

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 23.12.2017 23:03
hasan hasan

İmana geldiniz dimi...

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 23.12.2017 18:20
alara alara

hayırdır, var bir tuzak ama ne

Aynı Görüşte misiniz?
evet12
hayır0
cevapla 23.12.2017 16:52
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