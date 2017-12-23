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' şimdi 'ye karşılık vermeli'

Alman gazetesinde yayımlanan yorumda, 'nin attığı adımların ardından 'nın da artık karşılık vermesi gerektiği belirtildi.

Almanya şimdi Türkiyeye karşılık vermeli

'nın önde gelen gazetelerinden 'da (SZ) yayımlanan yorumda Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'nu Almanya'ya davet etmesi ve Almanya'nın yapılanmasına daha eleştirel bakması gerektiği belirtiliyor.

'de cezaevinde tutulan Alman vatandaşlarının son dönemde art arda serbest bırakılmasına atıfta bulunan gazete, Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in 20 Temmuz'da açıkladığı yeni Türkiye politikasının işe yaradığını ve artık Almanya'nın da Türkiye'ye karşılık verme zamanının geldiğini kaydediyor.

"Ankara ile yakınlaşma imkanları mevcut. Bunun ilk adımı Gabriel'in Çavuşoğlu'nu Almanya'ya davet etmesi olabilir. Aylar süren kavgaların ardından bu tür bir buluşma, Almanya'daki birlikte yaşamı da derinden etkileyen bir krizde, en azından atmosferi yumuşatacak büyük bir ilerleme olur."

PKK VE FETÖ
Yorumda Almanya'nın terör örgütü 'nın Almanya'daki yapılarına karşı mücadeleyi daha ciddi bir şekilde yürütme taahhüdünde bulunabileceği, ayrıca Türkiye'nin 15 Temmuz darbe girişiminden sorumlu tuttuğu FETÖ yapılanmasına daha eleştirel yaklaşmasının da Almanya'nın çıkarına olacağı değerlendirmesinde bulunuluyor.
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  • 23 Aralık 2017, Cumartesi 10:22
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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Egeli EFE Egeli EFE

Önce almanya türkiyenin istedigi 5000 yakin pkkliyi fetöcüyü iade etsin sonrada almanyada olan derneklerin kapatilmasi yabancilara karsi degil terör olaylarina karismis her kesime karsi sert kanunlari yaptinlar vede ayricalik yapmadan uygulamalari gerekir yoksa iki yüzlülügü ortaya cikmis almanya ne Kadar ugrasirsa ugrastin eski halini bulmaz zaten simdiye Kadar almanyanin her kesimde kurumda pkk sempatizanlari türk vatandasi diyerek yerlestirdiler bunu almanyada bilmeyen yok gidin alman kurumlarinda calisan memurlarin doktorlarin yani devletin altinda olan ne görev varsa hepsi pkk sempatizani ve fetö yanlisi türk vatandasi altinda yerlesip görev yapiyorlar ki inanmayan gitsin baktin kökünü arastirsin anlarsiniz ben arastirmadan görmemle daavranislariyla anliyorum türkiye cumhurbaskani sayin erdoganin dedigi gibi integration yani uyum yasalari ile asimilasyonu alman okullarinda yapiliyor ve seciliyorlar kökleri kürt ve suryani ise devam türk oldumu durduruyorlar kölelige tesvik ediyorl

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 23.12.2017 15:29
ihsan ihsan

güya alman akılı olur yanlışmış baştan söyledikte size zarar görürsünüz diye sakalımızda var

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 23.12.2017 11:27
alara alara

ilginç almanya neden türkiye ile yakınlaşmak istiyor, ne kazık atmayı planlıyorlar acaba

Aynı Görüşte misiniz?
evet9
hayır1
cevapla 23.12.2017 11:01
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