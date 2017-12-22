Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Maria Adebahr, Türk hükümetiyle görüşmeleri devam ettirmeye ve ilişkilerdeki gerilimin azaltılmasına hazır olduklarını söyledi.

'BİZ HAZIRIZ'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Alman mevkidaşı Sigmar Gabriel'in son haftalarda başlayan görüşmelerin devam etmesini kararlaştırdıklarını aktaran Adebahr, "Biz, Türk hükümetiyle görüşmeleri devam ettirmeye ve ilişkilerimizdeki gerilimin azaltılmasına doğru gidilmesine hazırız." diye konuştu.

İlişkilerde "olumlu bir gelişme" gördüklerini ifade eden Adebahr, ancak iki ülke arasında zor konuların bulunduğunun da unutulmaması gerektiğini kaydetti.