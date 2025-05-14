1 trilyon dolarlık ekonomik anlaşma! Trump’tan Orta Doğu çıkarması

ABD Başkanı Donald Trump, 4 gün sürecek S. Arabistan, Katar ve BAE'yi kapsayan Orta Doğu turunun ilk ayağı olan Riyad'a dün ayak bastı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Trump'ı Riyad'daki Yemame Sarayı'nda Kraliyet Divanı'nda resmi bir törenle karşıladı.

Buradaki görüşmede Trump'ın kendisine ikram edilen kahveyi içmemesi, kameralara yansıdı. Dünya basını, bu görüntülere manşetlerde yer ayırdı. Trump'ın kahveyi sigara kadar zararlı olduğu için içmediği iddiası ortaya atıldı. Trump'ın bugün Katar'da, yarın ise BAE'de olacağı hatırlatıldı. Başkan Trump Suudi Arabistan ile ilk etapta 142 milyar dolarlık anlaşma imzaladı.

JESTE "JET KATAR"

Katar Kraliyet Ailesi, Trump'a Boeing 747-8 tipi lüks bir özel jet hediye etmeyi teklif etti. Kraliyet ailelerine ve diğer hükümet yetkililerine hizmet veren uçağın, ünlü Fransız iç mimarlık şirketi Alberto Pinto Cabinet tarafından dekore edildiği öğrenildi. Trump, yaklaşık 400 milyon değerindeki uçak ile ilgili sorulara, "Bu teklifi reddetmek aptallık olur" dedi.