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Masa yine İstanbul'da kuruluyor! İran, İngiltere, Fransa ve Almanya ile nükleer konuda görüşme yapacak

İran ile E3 olarak adlandırılan nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları İngiltere, Fransa ve Almanya'nın 16 Mayıs'ta İstanbul'da dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde nükleer konuda bir araya geleceği bildirildi.

Giriş Tarihi :14 Mayıs 2025 , 01:12 Güncelleme Tarihi :14 Mayıs 2025 , 01:12
Masa yine İstanbul’da kuruluyor! İran, İngiltere, Fransa ve Almanya ile nükleer konuda görüşme yapacak

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Tahran'dan yayın yapan "Irannuances" haber sitesine göre, İran ile E3 olarak adlandırılan 2015'teki nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları, İran'ın nükleer programı ve yaptırımların kaldırılması konusunda istişarelerde bulunmak üzere 16 Mayıs'ta İstanbul'da görüşecek.

Görüşmenin bakan yardımcıları ve üst düzey diplomatlar tarafından yürütüleceği belirtildi.

İran ile ABD arasında Umman aracılığında devam eden nükleer müzakere süreci devam ederken taraflar görüşmelerin olumlu olduğunu açıklamıştı. Görüşmelerde İran, ABD'nin tek taraflı yaptırımlarının kaldırılması karşılığında nükleer programını kısıtlamaya hazır olduğunu belirtiyor. Müzakerelerde Avrupa ülkeleri yer almıyor.

E3 ile İran arasında 2 Mayıs'ta Roma'da görüşme planlanmış ancak ABD ile İran arasındaki müzakerelerin ertelenmesi sonrasında görüşme iptal edilmişti.

İran, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmayla kaldırılan Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarının geri getirilmesini sağlayabilecek "tetik mekanizması" adı verilen maddenin, Avrupa ülkeleri tarafından işletilmesinden endişe ediyor. Söz konusu mekanizmanın süresi 18 Ekim'de sona eriyor. İran'ın nükleer programıyla ilgili çözüm üretilemezse Avrupa ülkelerinin bu tarihten önce mekanizmayı işletebileceği öngörülüyor.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, 11 Mayıs'ta Fransız gazetesi Le Point'te yayımladığı makalesinde "tetik mekanizmasının kötüye kullanılmasının" sonuçları olacağını belirterek, "Bu durum sadece Avrupa'nın anlaşmadaki rolünün sonu değil, aynı zamanda geri dönüşü olmayan bir hale gelebilecek gerginliğin tırmanması anlamına da gelebilir." ifadelerini kullanmıştı.

Erakçi, Avrupa ülkelerine İran ile nükleer görüşme çağrısında bulunmuştu.

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