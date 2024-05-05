5 Mayıs 2024 Pazar Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık günlük burç yorumları...

YENGEÇ Bugünlerde zamanınızı sizi eleştiren, dedikodunuzu yapan kişilere vermek yerine evinizin iç dekorasyonuna yönlendirerek huzuru bulabilirsiniz.

ASLAN Bir süredir üzerinizde baskı hissettiğiniz ve açmazda olduğunuzu düşündüğünüz konularda beklemediğiniz yerden gelecek bir yardım eli ile çok ferahlayabilirsiniz.

BAŞAK Eğitim ve kültür içerikli konulara bilinçli olarak eğilebilirsiniz. Zekasal ve eğitimsel konularda kendinizi geliştirerek huzurlu ve güçlü hissedeceğiniz bir süreçtesiniz.

TERAZİ Bugünlerde hayatınızda radikal kararlar alarak yolunuza devam etme ihtiyacı yaşayabilirsiniz. Gemileri yakmadan önce düşünerek karar vermenizde fayda var.