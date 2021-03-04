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    • 04.03.2021 08:38
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    4 Mart 2021 Perşembe Koç, Boğa, , , Aslan, , , Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    4 Mart 2021 Perşembe Koç, Boğa, , , Aslan, , , Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 4 Mart 2021 Perşembe için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 4 Mart 2021 Perşembe günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    Parasal hırs ve girişimcilik ruhu ön planda! 4 Mart 2021 burçlar

    Astrogündem: Venüs-Satürn kontağı sıkışık programların ani yapılanmaları beraberinde getirdiğini işaret ediyor.

    2021 YENİAY BALIK BURCUNDA!

    13 Mart 2021 Cumartesi günü, Türkiye enlem ve boylamına göre saat 12:21 sularında Balık burcunda gerçekleşecek olan Yeniay adeta özgürlüğümüzün ayak sesleri olacak.

    KOÇ: HIRSLI ve performansı yüksek bir gün sizi bekliyor. Çevrenizle iş birliği içinde çalışırken, gücünüzü karşı tarafa hissettirebileceksiniz.
    Özgürlükçü ruhunuz her ortamda kendini gösteriyor.

    BOĞA: ÖFKELİ davranışlar sergileyebilirsiniz.
    Bilinçaltınız oldukça yoğun. Birlikte çalıştığınız kişilerle fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz.
    Yoğun bir tempo sizi bekliyor.
    Detaycı yönleriniz ortaya çıkıyor.

        İKİZLER: SIKINTILARINIZI yenmek için çaba sarf edeceksiniz. Enerjinizi doğru kullanmalısınız.
        İncelikler söz konusu.
        Güven duygusunun önemli olduğu alanlarda çalışmak isteyebilirsiniz.

        YENGEÇ: KAZANÇLARINIZLA ilgili yeni durumlar söz konusu olacak. Gerekli atılımlarınızı yapmak için, her türlü donanıma sahipsiniz.
        Karamsarlıklarınızdan kurtuluyorsunuz. Yolculuklar gündemde.

        ASLAN: İNATÇI ve yapıcı davranışlar içindesiniz. Hedefleriniz doğrultusunda yaşayacaksınız.
        Kendinize güveniyorsunuz.
        Beklediğiniz kazançları organizasyon çalışmalarından sağlayacaksınız.

            BAŞAK: ANİ fikir değişimlerine hazır olun. Oldukça başarılı ve performansınızın yüksek olduğu bir gün. İletişim konusunda hızlı davranarak gücünüzü daha iyi sergileyebileceksiniz.
            Potansiyeliniz artıyor.

            TERAZİ: PLANLI, programlı davranmayı tercih ediyorsunuz. Karşınızdaki kişilere güvenmek istiyorsunuz. Ortaklıklar konusunda iyimser yaklaşımlarınız ve yardıma hazır duygularınızla dikkat çekeceksiniz.

            AKREP: ÇEKİMSER ve derinden gitmeyi yeğliyorsunuz.
            Ayrıntılar ve detaylar önem kazanıyor. İş birliği yapacağınız kişileri akıllıca seçerek başarılarınızı perçinlemeyi tercih ediyorsunuz.

                YAY: GEREKLİ bağlantıları kurma konusunda oldukça başarılı olacağınız bir gün. Hırslarınız konusunda ısrarcı bir tutum izleyeceksiniz.
                Yeni kişilere ve yeni olaylara kendilerini hazır hissediyorsunuz.

                OĞLAK: ACELECİ tavırlarınızla dikkat çekeceğiniz bir gün. İdeallerinizden taviz vermek istemiyorsunuz. Uzun süredir planladığınız işleri yaşama geçirmek için, gerekli performansa sahipsiniz.

                KOVA: KARŞILIKLI düşünce alış verişi içinde olacağınız kişilerin detaycı yönleri ve planlı olmaları gerektiğine inanıyorsunuz.
                Disiplin duygularınız ön plana çıkacak fırsatlar söz konusu.
                    Haberler Burçlar 4 Mart 2021 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...