Astrogündem: Venüs-Satürn kontağı sıkışık programların ani yapılanmaları beraberinde getirdiğini işaret ediyor.
2021 YENİAY BALIK BURCUNDA!
13 Mart 2021 Cumartesi günü, Türkiye enlem ve boylamına göre saat 12:21 sularında Balık burcunda gerçekleşecek olan Yeniay adeta özgürlüğümüzün ayak sesleri olacak.
KOÇ: HIRSLI ve performansı yüksek bir gün sizi bekliyor. Çevrenizle iş birliği içinde çalışırken, gücünüzü karşı tarafa hissettirebileceksiniz.
Özgürlükçü ruhunuz her ortamda kendini gösteriyor.
BOĞA: ÖFKELİ davranışlar sergileyebilirsiniz.
Bilinçaltınız oldukça yoğun. Birlikte çalıştığınız kişilerle fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz.
Yoğun bir tempo sizi bekliyor.
Detaycı yönleriniz ortaya çıkıyor.