13 Mart 2021 Cumartesi günü, Türkiye enlem ve boylamına göre saat 12:21 sularında Balık burcunda gerçekleşecek.
Astrogündem: Merkür-Jüpiter kavuşumu lojistik şirketlerinin kendi aralarında yapacağı anlaşmaları ve gümrük yasalarını işaret ediyor. Uluslararası ittifaklar yeni bir boyuta taşınabilir.
KOÇ: TANIŞACAĞINIZ kişilerin çevreleri sizin için önemli olmalı unutmayın.
Sosyal statünüzü geliştirecek arkadaşlarla bir arada olurken, sezgisel yeteneklerinizi onlarla birleştireceksiniz.
BOĞA: ENTELEKTÜEL ve sosyal yapıda olan kişilerden etkileneceksiniz. Akıl ve felsefi konuşmalar sizin için önemli. Aşka bağlı yolculuklar yapabilirsiniz. Eğlenceli ortamlarda beğeneceğiniz kişilerle birliktelik şansınız mevcut.