ASLAN: Üzerinde çalıştığın projeyle ne kadar farklı biri olduğunu göstereceksin. Kendi gelişimin için daha fazla araştırma yapabilirsin. Geleceğe dair hedeflerinizin gerçekleşmeye başladığını göreceksiniz. Bir takım isteklerinizin gerçek olduğu bir dönemdesiniz.