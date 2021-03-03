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    • 03.03.2021 08:58
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    3 Mart 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık ...

    3 Mart 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık ... aşk, iş, para, sağlık konularında 3 Mart 2021 Çarşamba için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 3 Mart 2021 Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...

    'Asla'lar birer birer yıkılacak 3 Mart 2021 burç yorumları

    Astrogündem: Mart'ın 20'sine kadar su burcuna hareket edecek gezegenler, bu tarihten sonra ateş burcuna taşınacak. Kalbinde olumlu duygular besleyen insanların sayısı da artacak. İletişim dilindeki tıkanmalar açılacak. En dikkat edilmesi gereken nokta ise, hep birlikte özgürleşeceğimiz için, izdihama dikkat etmeli, yolda yürürken tartışmalardan uzak durmalıyız.

    Günün ruh hali: Ay akrep burcunda. Para ve finansal konular gündeminizi meşgul ederken tutumlu olmanın hesaplarını yapacağız. Kariyer beklentileri olanlar için yeni fırsatlar doğacak.

    KOÇ: Kariyerinde gerçekleştirmek istediğin hedeflere doğru emin adımlarla ilerliyorsun. Evliliğinde sorun varsa çözüm odaklı hareket edeceksin. Aşk hayatınızda dönüş kariyerinizde ise sıçrama evresindesiniz. Kalbinizin sesini dinleyerek ve düşünerek, olayları hesaba katarak karar alın.

    BOĞA: Sabah saatlerinde katılacağın toplantı için acele edebilir, panik içerisinde olabilirsin. Kendine duyduğun itimat sana yardımcı olacak. Son zamanlarda aşk hayatınızda partnerinizden anlayış bekliyordunuz. Bu anlayışı partnerinizden görebilirsiniz.

        İKİZLER: Kullanmadığın eşyaları ihtiyaç sahiplerine vermeyi düşüneceksin. Bir arkadaşın, yaşadığı sorunları sana anlatmak isteyebilir. Karar almak isteyebilir ve partnerinizden zaman isteyebilirsiniz. Aldığınız kararları incitmeden dile getirmek istiyorsunuz.

        YENGEÇ: Kendinle baş başa kaldığın saatlerde özeleştiri yapmak isteyebilirsin. Duygusal konularda her an yeni gelişmeler olabilir. Partnerinize karşı bugünlerde sürekli bir araştırma halinde olabilirsiniz. Bu kadar kuşkucu olmanızı gerektiren bir durum yok.

        ASLAN: Üzerinde çalıştığın projeyle ne kadar farklı biri olduğunu göstereceksin. Kendi gelişimin için daha fazla araştırma yapabilirsin. Geleceğe dair hedeflerinizin gerçekleşmeye başladığını göreceksiniz. Bir takım isteklerinizin gerçek olduğu bir dönemdesiniz.

            BAŞAK: Bazı konularda kendi kendine kuruntular yaptığını fark edeceksin. Yaşam alanınla ilgili değişiklik yapmak için akşamı beklemelisin. Partnerinizin ailesi veya arkadaşlarına karşı dikkatli olmanız gerekebilir. Sevilmediğinizi hissettiğiniz kişilerle dikkatli olun.

            TERAZİ: Bugün iş yerinde beklemediğin sorunlarla karşılaşabilirsin. Aile içinde çözümlenmemiş sorunlar yeniden gündeme gelebilir. Bu partnerinizin yaşam tekamülünü etkileyebilir bu yüzden sevgide de dengeli olmak önemli, yoksa itiş gücü sağlayabilirsiniz.

            AKREP: Bugün beklediğin haberlerle ilgili gecikmeler yaşayabilirsin. Planlarının aksaması seni panik havasına sokabilir. Bugünü aşk konularından biraz uzak ve dingin geçirmeyi tercih edebilirsiniz. Ancak bunu niyete çevirmeye çalışın ve aşk yaşamınızı kurtarma odaklı olun.

                YAY: Maddi konular bugünün gündemini oluşturuyor. Kendini arkadaşlarınla yapacağın gereksiz tartışmaların içinde bulabilirsin. Kendinizi fedakar hissettiğiniz ve başkaları için çok çabaladığınız bir dönemdesiniz. Partnerinizi çok fazla sarmalamış ve koruma halindesiniz.

                OĞLAK: Hukuki konularla ilgili gelişmeler olabilir. Başkalarının, senin hayatına karışmalarına karşı tavrını net şekilde ortaya koyacaksın. Bugünlerde pek fazla aşk hayatınızı umursamıyor bir haliniz var. Bu durum partnerinizi rahatsız edebilir ve ciddi tartışmalar yaşayabilirsiniz.

                KOVA: Dikkat dağınıklığı yaşadığın bugünlerde, bir uzmandan yardım almak isteyebilirsin. Birikmiş paran varsa onu değerlendirebilirsin. Bugünlerde kıskançlığı takıntı haline getirmeyin bilhassa partnerinizin çok yakın arkadaşlarının ağzını aramayı denemeyin.
                    Haberler Burçlar 3 Mart 2021 Çarşamba Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...