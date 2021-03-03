Astrogündem: Mart'ın 20'sine kadar su burcuna hareket edecek gezegenler, bu tarihten sonra ateş burcuna taşınacak. Kalbinde olumlu duygular besleyen insanların sayısı da artacak. İletişim dilindeki tıkanmalar açılacak. En dikkat edilmesi gereken nokta ise, hep birlikte özgürleşeceğimiz için, izdihama dikkat etmeli, yolda yürürken tartışmalardan uzak durmalıyız.
Günün ruh hali: Ay akrep burcunda. Para ve finansal konular gündeminizi meşgul ederken tutumlu olmanın hesaplarını yapacağız. Kariyer beklentileri olanlar için yeni fırsatlar doğacak.
KOÇ: Kariyerinde gerçekleştirmek istediğin hedeflere doğru emin adımlarla ilerliyorsun. Evliliğinde sorun varsa çözüm odaklı hareket edeceksin. Aşk hayatınızda dönüş kariyerinizde ise sıçrama evresindesiniz. Kalbinizin sesini dinleyerek ve düşünerek, olayları hesaba katarak karar alın.
BOĞA: Sabah saatlerinde katılacağın toplantı için acele edebilir, panik içerisinde olabilirsin. Kendine duyduğun itimat sana yardımcı olacak. Son zamanlarda aşk hayatınızda partnerinizden anlayış bekliyordunuz. Bu anlayışı partnerinizden görebilirsiniz.