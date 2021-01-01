Astrogündem: Uzun zamandır sosyal medyada olan bazı fenomenlerin ani düşüşlerini konuşan dünya, bir anda yeni fenomenleri gündemine alabilir.
KOÇ: Olaylar beklediğiniz kadar kötü gitmeyebilir ancak siz kendinizi ihtimallerle çoktan strese boğabilirsiniz. İhtimalleri düşünmek yerine anı yaşamak daha verimli olacaktır. Yılın ilk günü olduğunun farkında olmasan da hareketli bir şekilde güne uyanacaksın. Güzel bir kahvaltı ile aile fertlerine sürpriz yapabilirsin.
BOĞA: Aşk ve iş konularında adeta bugünlerde zafer elde edebilirsiniz. Elde etmeyi çok istediğiniz bir şey hayatınızda belirebilir. Sürprizlere açık olmalısınız. Ay, Ateş burcunda başlıyor. Kendini yorgun hissedeceksin. Evli bir Boğa'ysan, eşinle vakit geçirmek tatil gününü daha anlamlı kılacak.
İKİZLER: Başarı için bazı şeylerden fedakarlık etmeniz gerekebilir ancak yine de en çok istediklerinizin hayatınızda kalması gün sonunda size huzur ve cesaret verecek. Ay, Ateş burcunda başlıyor. Geçmişi unutup yeni sayfalar açacaksın. Çalışan bir İkizler burcuysan, kariyer planları yapabilirsin.
YENGEÇ: Sevgi bugün sizin için her şeyde olabilir. Sevdikçe huzuru daha fazla bulabilirsiniz, sevdikçe baktıklarınız ve seyrettikleriniz güzelleşebilir. Ay, Ateş burcunda başlıyor. Yüklerinden kurtuluyorsun. Sevdiğin kişi ile hayatını birleştirmek için planlar aklına iyice yer edebilir.
ASLAN: Arkaya yaslanıp hayatın tadını çıkarın. Son bir senenin belki de en pozitif süreci sizler için. Ayrıca şansınızda da belirgin bir ivme kazanma durumu görebilirsiniz. Ay, Ateş burcunda başlıyor. Beklediğin haberlerin sinyalini alacaksın. Tatil gününde yakın çevren ile görüşmek isteyeceksin.
BAŞAK: Bugünlerde olaylar hakkında kuruntu yapmaya meyilli olabilirsiniz. Yaşamak her şartta güzeldir, yaşayıp görün. Olaylardan tecrübe kazanın. Sürprizlerle dolu bir yıl seni bekliyor olacak. Gerek iş hayatında, gerekse de maddi konularda şans yüzüne gülecek.
TERAZİ: Sevme eylemi içerisinde kaldığınız sürece herkesten ve evrenden karşılık göreceksiniz. Kırgın olduğunuz kişilerle görüşüp barışmaya niyet ederseniz huzura ereceksiniz. Yeni yıla ailenden uzak girmiş olabilirsin ama onlardan alacağın haberler ve hediyeler gününü güzel geçirmeni sağlayacak.
AKREP: Doğru bir bakış açısı ile olayların nasıl da lehinize döndüğünü görerek kendiniz bile şaşırabilirsiniz. İş konusunda göreceğiniz destek motivasyonunuzu artıracak. Ay, Ateş burcunda başlıyor. İlişkilerinde şansın yanında. İlişkisi olan bir Akrep burcuysan, aceleci kararlar vermek istemeyeceksin.
YAY: Karşınıza çıkacak bazı fırsat kapılarını cesaret ile karşıladığınız taktirde mesleki anlamda başarıya gideceksiniz. Sizi sakinleştirecek her türlü aktiviteye katılmaya gönüllü olabilirsiniz. 2021'de bir değişim seni bekliyor. Karşına çıkan fırsatlar için aceleci olmamanda fayda var. Fikir alışverişi için ailene danışabilirsin.
OĞLAK: Bazı sorumluluklar almanız gereken bu süreçte sizi fazladan sorumluluklar ile bunaltmaya çalışan, ya da kendi işlerini size yüklemeye çalışan iş arkadaşlarınız olabilir. Ay, Ateş burcunda başlıyor. Konuşulacağın bir yıla adım atıyorsun. Konuşulanların, motivasyonunu düşürmesine izin verme.
KOVA: Mevcut durum bazen zorlayıcı görünse de sizlerin sezgileri sayesinde her zaman bir çıkış yolu vardır. Bugün kendinizi yorgun ama şanslı hissedebilirsiniz. Ay, Ateş burcunda başlıyor. Şansın döneceği bir yıl ile birlikte güne merhaba diyeceksin. Yatırım alanındaki fırsatları değerlendirebilirsin.
BALIK: Bugünlerde etrafınızdaki sizi kandırmaya çalışan kişilere karşı dikkatli olmalısınız. Bu konuda sakin fakat atak bir tavır sergileyin. Ay, Ateş burcunda başlıyor. Yeni yılın ilk gününde aklına eski ilişkin gelebilir, onunla tekrar bir araya gelme fikri hoşuna gidebilir.