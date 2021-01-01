KOÇ: Olaylar beklediğiniz kadar kötü gitmeyebilir ancak siz kendinizi ihtimallerle çoktan strese boğabilirsiniz. İhtimalleri düşünmek yerine anı yaşamak daha verimli olacaktır. Yılın ilk günü olduğunun farkında olmasan da hareketli bir şekilde güne uyanacaksın. Güzel bir kahvaltı ile aile fertlerine sürpriz yapabilirsin.