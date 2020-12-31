31 Aralık 2020 Perşembe| Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları



BOĞA: SEVDİKLERİNİZİN fikri sizin için önemli. Bağımsız olmaya çalışmalısınız.

Bugün, girişimci yönlerinizi özgürce kullanmak isteyecek ve yakınlarınızın olumlu yönlerinden faydalanacaksınız. Bu aralar eğer imkanınız varsa tatile gidin. Yoksa mutlaka topraklanacak bir imkan kendinize yaratın ya da doğa yürüyüşlerine çıkın.