31 Aralık 2020 Perşembe| Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları

Astrogündem: Gençlerimiz yeni buluşlara imza atabilir.
KOÇ: MESLEKİ konularda etkin kişiler istediğiniz şansı size verecek ve birçok fırsatı yakalayacaksınız. Güvendiğiniz kişilerle bir arada olma ihtiyacı içindesiniz. Gücünüzü ispat etmek isteyeceksiniz. Toplumsal bilincinizin belirgin olarak gelişeceği bugünlerde dostluklarınız daha da sağlamlaşabilir zira empati hassasiyetiniz kimseyi kırmanıza izin vermeyecek.
BOĞA: SEVDİKLERİNİZİN fikri sizin için önemli. Bağımsız olmaya çalışmalısınız.
Bugün, girişimci yönlerinizi özgürce kullanmak isteyecek ve yakınlarınızın olumlu yönlerinden faydalanacaksınız. Bu aralar eğer imkanınız varsa tatile gidin. Yoksa mutlaka topraklanacak bir imkan kendinize yaratın ya da doğa yürüyüşlerine çıkın.
İKİZLER: ÇEVRENİZİ kuşatan akıllı kişilerden faydalanmasını bilmelisiniz. Dostlarınızın iyi niyetle yaklaşımları karşısında siz de gereken karşılığı vereceksiniz. Ailenizle aranızdaki ilişkiler önemli. Aşk hayatınızda son derece başarılı olacağınız bir gündesiniz. Kendinizi keyifli hissedecek ve karşı cinsle verimli bir etkileşim içerisinde olacaksınız.
YENGEÇ: BUGÜN çok hassassınız ve alıngansınız.
İlişkinizde birçok zorluğa maruz kalacaksınız. İnatçı tavırlarınızın ardındaki nedenler anlaşılmasa da, dostlarınız daha sonra hak verecektir.
ASLAN: SİZE yardım edecek ve enerjisini sizin için kullanacak arkadaşlarınız olacaktır.
Bazılarınız tepkili davranıyor ve duygusal çıkmazlara giriyor. Bulunduğunuz şartlara uyum göstermelisiniz. Sizler için tatil planları yapmaya son derece uygun. İlham verici yeni fikirleri hayatınıza çekebilir, aşk ve iş konularında isteklerinize ulaşmak için yeni bağlantılar yaratabilirsiniz.
BAŞAK: HENÜZ oluşturamadığınız olayların altyapısı üzerinde çalışıyorsunuz. Bugün arkadaşlarınızla bir arada olacak ve onların desteğini göreceksiniz. Rakipleriniz tarafından takip ediliyorsunuz.
TERAZİ: KENDİNİZ için uygun koşulları hazırlama konusunda ideal bir gün olacağından emin olabilirsiniz. Çevrenizin etkisinde kalacaksınız. Fikirlerinizi beğenmeyenlere karşı ani tepki göstermeyin.
AKREP: YANLIŞ anlaşılma korkusu yaşamanız, enerjinizi kullanma konusunda sizi kısıtlıyor. İlişkinizi rutin bir hale getirdiniz.
Sorunları karşılıklı konuşup aksayan olayları gözden geçirmelisiniz.
YAY: AŞKA çok önem vermenize rağmen bu sıralar her zamankinden çok daha fazla yoğun duygular yaşayacaksınız. Katılacağınız toplantılarda birçok kişinin dikkatini çekmeyi başaracaksınız.
OĞLAK: ÖZGÜRLÜĞÜNÜZÜ yeterince kullanamıyorsunuz.
Aşk ilişkileriniz gündeme gelecek. Ortak çalışmalar içinde olduğunuz zaman huzursuzlaşıyorsunuz. Uykunuzu ihmal etmemeye çalışın.
KOVA: İYİ bir dönemdesiniz. Sorunlarınızın kendi içinde çözüldüğünü göreceksiniz.
Güvendiğiniz kişilerle yapacağınız iş birliği rahatlamanıza neden olacak. Sorunların üstesinden geleceksiniz.
BALIK: DUYGUSAL takıntılarınızın sizi yönlendirmesine izin vermezseniz, ele aldığınız konuları başarılı bir şekilde sonuçlandıracaksınız.
İletişim konusunda gerekli her türlü donanıma sahipsiniz.