ASLAN: SİZİN için sonuç önemli. Bunaldığınız anlarda yalnız kalma ihtiyacı içinde olacaksınız. Çünkü siz ne kadar iyi niyetli olursanız olun, ilişiklerinizde istemediğiniz durumlar ortaya çıkacaktır. Kendi sağlığınla ilgili endişelerin olabilir. Gün içinde alacağın haberle birlikte bu endişelerin ortadan kalkacak.