Astrogündem: Uzun zamandır sosyal medyada olan bazı fenomenlerin ani düşüşlerini konuşan dünya, bir anda yeni fenomenleri gündemine alabilir.
KOÇ: DUYGUSAL konulara daha ince yaklaşacaksınız. Yanlış ilişkiler yaşamak istemiyorsanız, kişileri doğru seçmelisiniz. Zaman kaybettirecek birlikteliklerden kaçınmalısınız. Enerjinizi iyi yansıtıyorsunuz. Hafta sonu tatilini evinde geçirmek isteyebilirsin. Öğleden sonra gelen bir telefon ile kurmak istediğin iletişimle ilgili gelişme yaşanabilir.
BOĞA: AİLENİZDEN beklediğiniz davranışlar sizi tatmin etmeyebilir. Onlar bulunduğu şartlarda hareket ettikleri için, size dar bir kalıp sunacaklardır. Yakınlarınızla parasal konulara girmemelisiniz. Yönetici gezegenin bugün gökyüzünde biraz huzursuz. Gün içinde kendini ifade etmekte zorlandığın konularla karşı karşıya kalabilirsin.
İKİZLER: BU dönemde, birçok iş konusunda istekli davranacaksınız. Dengelerinizin bozulmasına tahammül edemiyorsunuz. Çalışma şartlarınızı yeniden gözden geçirmelisiniz. Olaylar sizi yoruyor. Evde geçireceğin bir gün. Eğitimin için araştırma yapmak isteyebilirsin. İnternette gördüğün çeşitli kurslar aklını çelecek.
YENGEÇ: ÇEVRESEL koşulların daralmasından hoşlanmadığınız bir gerçek. Kısa yollarla ilgili beklentilerinizde bir duraksama olabilir. Duygularınızı saklama gereği duyacağınız ortamlarda bulunacaksınız. Evli bir Yengeç burcuysan, çocukların ile gününü geçirmek isteyeceksin. Evde kaldığın dönemde kariyer planların aklından çıkabilir.
ASLAN: SİZİN için sonuç önemli. Bunaldığınız anlarda yalnız kalma ihtiyacı içinde olacaksınız. Çünkü siz ne kadar iyi niyetli olursanız olun, ilişiklerinizde istemediğiniz durumlar ortaya çıkacaktır. Kendi sağlığınla ilgili endişelerin olabilir. Gün içinde alacağın haberle birlikte bu endişelerin ortadan kalkacak.
BAŞAK: MADDİ sorunlar nedeniyle düşünceleriniz allak bullak olabilir. Beklenmeyen harcamalara sinirlenmeyin. Parayla ilgili konuları erteleyin. Çözüm bekleyen ödemeleriniz için gerekli şartları oluşturun. Kariyer planları yapan bir Başak burcuysan, çalışma arkadaşlarının vereceği tavsiyeleri dikkatle dinleyeceksin.
TERAZİ: DUYGUSAL konularda her şey istediğiniz gibi gelişmeyebilir. Karşı tarafın düşüncelerini netliğe kavuşmayacak olması sizi takıntılı yapabilir. Bu dönemde kısa vadeli çözümler önemli unutmalısınız. Yönetici gezegenin bugün biraz huzursuz. İhmal ettiğini düşündüğün sevgilinle görüşerek aranızdaki buzları eriteceksin.
AKREP: OLAYLARI akışına bıraktığınızda her şeyin daha açık olduğunu göreceksiniz. Acil durumlar için karşınızdaki kişilere yüklenmeyin. Değişim içinde olduğunuz için olaylara kendinizi kapatabilirsiniz. Bir önceki günden kalan işlerle meşgul olacaksın. İşleri bitirip dinlenme isteğin yapacağın işlerde hataya sebep olabilir.
YAY: BUGÜN içsel kuruntularınız oldukça yüksek. Değer yargılarınızı gözden geçirip, kendinizi yeniden yapılandıracaksınız. Her şeyin altı yapısını incelemekten sinirleriniz yorgun düşebilir. Evde olmak yeni hobiler edinmene yardımcı olacak. Kendini bir anda ressamların hayatı üzerine araştırmalar yaparken bulabilirsin.
OĞLAK: BİRLİKTE olduğunuz kişiyi gereksiz bir kıskançlıkla bunaltabilirsiniz. Yaşam felsefeniz sürekli değişiyor. Yanılmayacağınızdan eminsiniz. Bulunduğunuz ortamlarda tavrınızla dikkat çekeceksiniz. Finansal açıdan zor bir dönem geçiriyorsan, kendini birtakım kısıtlamalar içerisinde bulabilirsin. Ek iş arayışı içinde olabilirsin.
KOVA: İLİŞKİLERİNİZİ gözden geçirmek için tam sırası. İş arkadaşlarınızın düşünceleri çok önemli. Onlara daha çok zaman ayırmalı, ilgili olmalısınız. Bu dönem değişik guruplardan iş teklifleri alabilirsiniz. Değişimlere merhaba diyeceğin bir döneme gireceksin. Uzun vadeli planlar yapmaya, kararlar almaya başlayabilirsin.
BALIK: KARŞINIZA çıkan kişilerin zekasından etkileneceksiniz. Çevresel koşullarınızı, arkadaşlarınızla birleştirmek isteyeceksiniz. Felsefi yeteneğiniz daha da yoğunlaşacak ve başarılı olacaksınız. Evli bir Balık burcuysan, iş yerinde yaşadığın sorunları eşine yansıtabilirsin. Eşinin desteği ile çözüme kısa sürede ulaşacaksın.