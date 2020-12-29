2021 burç yorumları! 2021 yılında hangi burcu neler bekliyor? Ünlü astrolog TAKVİM.COM.TR için yorumladı! İşte yıllık burç yorumları...

2021 burç yorumları! 2021 yılında burçları neler bekliyor! Yıllık burç yorumları ünlü Astrolog Binnur Sormageç tarafından TAKVİM.COM.TR için özel olarak yorumlandı. 2021 yıllık burç yorumları ne diyor? İşte büyük bir ilgiyle takip edilen ünlü Astrolog Binnur Sormageç'in 2021 yıllık burç yorumları...
Aşk, evlilik, kariyer, aile, şans gibi birçok konuda fikir oluşturan burçlar, 2021 yılında da etkilerini hissettirecek. Yıllık burç yorumları 2021'de ne diyor?
2021 YILLIK BURÇ YORUMU
KOÇ BURCU
Koç burçları seneye başlarken hedeflerine dair önemli atılımlarda bulunabilirler. Atılım yapma fırsatı bulamayan Koçlar ise iyi bir planlama ile hedeflerine yönelebilir, istekleri konusunda bilgi edinip eğitimler alabilirler. Ayrıca aile kurmak isteyen Koçlar da bu yönde hedef ve isteklerine doğru yürüyebilme şansı yakalayacaklar. Özellikle yeni kariyer ya da yeni aile hayatı yaratmak isteyen Koçlar için sene başlarında birtakım fırsatlar belirecektir. Önünüze çıkan fırsatları değerlendirin.
Sene ortalarında özellikle duygusal konularda ve ikili ilişkilerde kendinizi güven içerisinde hissedebilirsiniz. Aile bağlarınız güçlenebilir. Çocuk sahibi olmanız mümkün. Ayrıca sanatsal projeler ya da kendiniz ifade etmek gibi alanlarda da başarılı olabilirsiniz. Bir hobi edinmeniz de mümkün ancak gündeminiz her ne olursa olsun istikrarlı ilerlemek, çabuk sıkılmamak önemli olacak.
Sene sonlarına doğru birtakım seçeneklerin artması ve bereketlenmeniz karar vermenizi zorlaştırabilir. Özellikle ev ya da araba satın almak isteyen Koçlar marka, model ya da semt konusunda kararsız kalabilirler. Kişisel gelişim konusunda da aşama katedebilir ve kendinizi, hayatınızı felsefi anlamda anlamlandırabilir ve keyifli seçimlerde bulunacak cesarete sahip olabilirsiniz. Sağlık alanında da pozitif enerjinizi korumak size şifa getirecektir.
BOĞA BURCU
Boğa burçları seneye başlarken ikili ilişkilerini gözden geçirmek isteyebilirler. Eğer yürümeyen bir ilişkiniz varsa bitirmeyi seçebilirsiniz. Eğer iyi giden bir ilişkiniz varsa bir adım öteye götürüp resmileştirebilirsiniz. Sene başları ikili ilişkilerin size çok şey öğretmesi ile başlayabilir. Önemli olan seçimlerinize sahip çıkmak ve hayattan ders alabilmektir. Cesaret gerektiren adımlarla karşılaşabilirsiniz.
Özellikle ikili ilişkilerde ben demeyi bir kenara bırakıp biz demeye adapte olmanız gerekebilir. Eğer ciddi ilişkiniz varsa ya da evli iseniz, ilişkinizde partnerinize de söz hakkı tanımaya özen gösterin. Kariyer ya da aşk hanesinde ani sinir patlamalarına dikkat. Özellikle sene ortasında kırcı sözler söyleyip sonrasında pişman olmanız mümkün. Bu bağlamda ılımlı olmaya çalışın.
Sene sonlarına doğru kariyerinizde atak yapabilirsiniz. Özellikle ev satın almak isteyen Boğalar bu konuda şanslı olacaktır. Sağlık hanenizde strese bağlı kalp sorunlarına dikkat ederseniz yani öfkenizi kontrol edebilirseniz seneniz oldukça sağlıklı olacaktır. Sene sonlarına doğru maddi refaha da ermeniz mümkün. Özellikle gayrimenkul yatırımları için sağlıklı bir dönem olsa da iş kurmak isteyenler için de uygun görünmekte.
İKİZLER BURCU
Sene başlarında özellikle ikili ilişkiler ve arkadaşlık hanelerinde herkesi memnun etmek isteyebilirsiniz ve herkesin mutlu olmasını talep edebilirsiniz ancak çok kısa bir süre sonra bunun beyhude bir çaba olduğunu görebilir ve kendi içinize dönerek kendi mutluluğunuzu öne koymaya başlayabilirsiniz. Zaman içerisinde kendinizle ilgilendikçe sizi gerçekten seven kişilerin etrafınızda olduğunu görebilirsiniz.
Sene ortalarında kendinizi stabil bir hal içerisinde bulmak, rutin sizi biraz rahatsız edebilir ve rutinin dışına çıkmak isteyebilirsiniz. Aşk konusunda oldukça şanslı olacaksınız özellikle bekar İkizler burçları yeni partnerle tanışmak için Nisan ortalarından sonraki dönemi seçebilirler. Yine işsiz İkizler burcu kişileri bugünlerde iş arayışına girerlerse kendilerini mutlu edecek sonuçlar gerçekleşecektir.
Sene sonlarında yine ilişkiler ve ortaklıklar hanelerinde oldukça şanslı görünen İkizler burçları bu dönemde rüyalarına da önem verebilir, sezgisel olarak ruhsal bilgeliğinizde olumlu dönüşüm gözlemleyebilirler. Herkese anlayış geliştirip, sevgi vermeyi seçmek ve doğanıza bunu uyumlu hale getirmek sene sonlarında mümkün olabilecek. Özellikle Aralık ayında rüyalarınıza ekstra özen gösterebilirsiniz.
YENGEÇ BURCU
Sene başında özellikle iş hanesinde manipüle edilmeye ya da duygusal karar vermeye açık olabilirsiniz. İş sahibi olan Yengeçler çalışmayan personel ile sınanabilir ya da kariyer basamaklarında size verilen birtakım sözlerin tutulmadığını görebilirsiniz. Mantık çerçevesinde kararlar almaya yönlendirilebilirsiniz. Hayat sizi bu yönde zorlayıcı görünen ama sizi güçlendiren deneyimlere itebilir.
Sene ortasında ikili ilişkilerde şans meydana gelebilir. İlişkisi olmayan Yengeç'ler partner bulabilirsiniz. İlişkisi olan Yengeçler ise ilişkinizi bir adım öteye götürecek şartları yaratmanız mümkün. Sosyal olanaklara kolaylıkla erişebilecek ve sosyalleşebileceksiniz. Ancak temkinli olmalı, hemen herkese güvenmemelisiniz. Uzun süreli ilişkisi olanlar ilişkinizin daha sıcak ve sahiplenici olması mümkün.
Sene sonlarına doğru kendinizi ilişkiniz ile ifade etme eğiliminde olabilirsiniz, bireyselliğinizi kaybetmemeye dikkat etmelisiniz. Sağlık hanesinde özellikle zihinsel ve ruhsal sağlık açısından ben demeyi, kendinizi ön plana koyabilme cesaretini sergilemeyi düşünmeniz sağlıklı olacaktır. Kendinizi ifade etmekten çekinmeyin ve partnerinizden de sizi anlamasını bekleyin, kendinizi sakinlikle ifade edin.
ASLAN BURCU
Sene başlarında duygusal hanede kararlar almanız mümkün. Sert bitiş veya hızlı başlangıçlar yaşanması mümkün. Özellikle geçmişin duygusal yüklerinden arınmaya niyet ederseinz başlangıç enerjileri size yardımcı olacaktır. Duygusal yüklerinizi bırakmak istemeniz bu konuda elverişli şartları da beraberinde getirecektir. Özellikle ikili ilişkilerde sizi üzmüş durumlardan cesaret ile çıkabilmeniz mümkün.
Sene ortalarında özellikle iş, kariyer, alım satım hanelerinde sezgilerinizi dinlemeye özen göstermeniz gerekiyor. Hissi olarak size doğru gelen işe girişim yapmanız mümkün ya da yanlış gelen bir şeyi hayatınıza almak zorunda hissetmeyin. Maddi anlamda gelişmeniz sezgilerinize kulak vermenizle mümkün olabilecektir. Özellikle para biriktirmek ya da girişimcilik konularında sene ortalarında şanslı olabilirsiniz.
Sene sonlarına doğru özellikle yasal konularda işi olan Aslanların işlerini nezaket ile yaptırmaları gerekmekte. Yasal birtakım işler, mahkemeler sizi zorlayabilir ancak nezaketinizi koruduğunuz sürece adil bir şekilde istediğinizi elde edeceğinizden emin olabilirsiniz. Resmi makamlar sizden gereken saygıyı talep edebilirler. Ayrıca iş konusunda da patronunuza ya da iş vereninize karşı ani çıkışlardan kaçının.
BAŞAK BURCU
Başak burçları olarak 2021 senesine 2020'den çok fazla deneyim ve farkındalık kazanmış olarak geçiş yapabilirsiniz. Özellikle felsefe, din, spiritüelizm ve kişisel gelişim alanlarında yaşadığınız fakındalık ve yaşam deneyimleri ile kendinizi çok daha anlamlanmış hissedebilirsiniz. Sene başlarında içe dönük olmanız, sosyalleşmek istememeniz normal olabilir. Kendi dünyanız ve varoluşunuz ön plana çıkabilir.
Sene ortalarında özellikle duygusal hanelerde bitişler veya başlangıçlar yaşamanız mümkün. Yürümeyen aşk ilişkisini sonlandırmak isteyebilirsiniz. Ya da başarılı bir ilişkiyi evlilik ile taçlandırmanız mümkün ayrıca kendinizi manevi anlamda çok güçlü ve sevgi dolu hissedebilirsiniz. Sevildiğinizi de hissetmeniz mümkün. Yeniliklere açık olduğunuz sürece özellikle bekar Başaklar doğru kişi ile tanışabilirsiniz.
Sene sonuna doğru küslükler hususunda barışmaya eğilimli olabilirsiniz. Ya da yaptığınız birtakım hataları düzeltmek isteyebilirsiniz. Aşk ilişkiniz, aile ilişkiniz ya da arkadaşlık fark etmeksizin insanların gönlünü almak ve güler yüze güler yüz ile karşılık vermek isteyebilirsiniz. Bu sene içinizdeki sevgi enerjisi artabilir ve bunu başkaları ile de paylaşmak isteyebilirsiniz. Başarılı ilişkiler kurmanız mümkün.
TERAZİ BURCU
Sene başlarında kendinizi ifade ederken çok fazla ben odaklı olmamaya özen göstermeniz gerekebilir. Özellikle iletişim konularında yaşanabilecek birtakım kazalar mümkün. Bu yüzden cümlelerinizi özenle seçmeniz size büyük konfor getirecektir. Arkadaşlık ilişkileri, iş arkadaşları ve sosyal çevre anlamında birtakım kayıplar mümkün olsa da bakış açınızı ya da cümlelerinizi değiştirerek kazanım da mümkün.
Sene ortalarında özellikle ikili ilişkilerde eski partner dönüşü mümkün, bir zamanlar konuştuğunuz ancak sonu olmamış ilişkilerde yeniden deneme talebi mümkün. Ayrıca eskiden yapmak istediğiniz ancak fırsat bulamadığınız iş ya da hobilere de yönelmek aynı şekilde mümkün olabilecektir. Özellikle ev içerisinde zaman geçirmek ve bu işlerinizi evden halletmek istemeniz de mümkün.
Maddi konular, iş konuları ya da kendinizi ifade ettiğiniz alanlarda sene sonlarında güzel başarılara imza atmanız mümkün. Özellikle sanatsal ya da yaratıcı alanlarda kendini ifade eden Teraziler büyük ve güzel projeler öne çıkartabilirler. Maddi anlamda bağımsızlaşmanız mümkün. Maddiyatınızı sevdiğiniz bir işten kazanmanız ya da bu doğru işe geçiş yapmanız sene sonunda mümkün olabilecektir.
AKREP BURCU
Özellikle sene başında maddi konularda oldukça şanslı hissetmeniz mümkün. Ancak değişken bir doğa ile işlere girişmemeye dikkat edin. Herhangi bir konuda hedef belirlemek ve buna gitmekte problem yaşayabilirsiniz. Bu yüzden sene başlarını düşünme, karar verme ve dinlenmek için zaman ayırarak geçirmeniz sağlıklı olacaktır. Kariyer planlaması yapmak için de uygun bir dönem olacaktır.
Sene ortalarında kendinizi duygusal açıdan tatmin edici bir şekilde ifade etmenizin mümkün olması ile birlikte ani sinirlenme ya da aşırı duygusallığa da dikkat etmeniz gerekebilir. Kendinizi aşırı duygusal hissettiğinizde bir an durup bu kadar hassasiyet göstermenizi gerektiren bir durum var mı sorgulamanızda fayda var. Bu öz disiplininizi de arttıracak bir açılım olup kendinizi daha güçlü hissetmenize de vesile olacaktır.
Sene sonlarına doğru sene ortasından farklı olarak kendinizi çok enerjik hissedebilirsiniz. İş ya da aşk fark etmeksizin karşınızda birtakım şanslar belirebilir bu durum da pek tabi kendinizi iyi hissetmenizde ve enerjinizi arttırmanızda etken olacaktır. Dış dünyadan gelen olumlu gelişmeler hayata daha sıkı tutunmanıza vesile olabilecektir. Özellikle iş hanesinde kendinizi gösterecek atılımlar yapmanız mümkün.
YAY BURCU
İkili ilişkilerde ani atılımlar yapmamaya özen göstermelisiniz. Gerek bitirmek, gerek başlatmak olsun kararınızın arkasında durmadan ya da emin olmadan aksiyon almamaya özen gösterin. Sene başlarında ikili ilişkilerde çatışmalar meydana gelebilir, hatta sürüncemede kalan birtakım ilişkilerinizin bitmesi bile mümkün. Duygularınızı anlamayan kişileri hayatınızdan uzaklaştırmayı seçebilirsiniz.
Sene ortalarında da geçmişinizle yüzleşmenizi gerektiren birtakım durumlar olabilir. Bazı iş fırsatları tekrar gündeme gelebilir. Yitip gittiğini düşündüğünüz bazı emeklerinizin, çabalarınızın karşılığını yeni almaya başlayabilirsiniz. Özellikle Eylül ayında çabalarınızın karşılık bulduğunu görmek sizi mutlu edecektir. Ayrıca ani hareketlere bağlı kazalar, yaralanmalar gibi durumlara dikkat etmelisiniz.
Sene sonlarına doğru sağlam ilişkileri olan Yaylar evliliğe adım atabilirsiniz. Bekar olan Yayların ise ruh eşlerini bulması potansiyeli çok fazla olacak. Özellikle evlenmek istediğiniz kişinin niteliklerine sahip partner adayları ile tanışmanız mümkün. Ayrıca iş konularından çok ikili ilişkilere önem vermek de isteyebilirsiniz. Kendinizi ya da ilişkinizi şifalamak ve iyileştirmek adına adımlar atmak mümkün.
OĞLAK BURCU
Sene başlarında ev, hane, evlilik gibi konularda gündeminiz olabilir. Ev değişikliği, evde yaşayan kişilerle alakalı birtakım değişimler yine mümkün olacaktır. Ayrıca maddi bağımsızlık ya da iş bulma konularında da olumlu sonuçlar yaşamanız mümkün. Sosyal anlamda biraz içinize kapanabilirsiniz ancak iş hanesinde oldukça gelişebilirsiniz. Yapmak istediklerinizi gerçekleştirecek fırsatı yakalamanız mümkün olacak.
Sene ortalarında maddi alanda sınandığınızı hissedebilirsiniz. Özellikle iş değişikliği yapmak isteyen Oğlaklar için sene ortaları ideal olacaktır. İkili ilişkilerde kendinizi yeterince ortaya koyamayabilir ya da koymak istemeyebilirsiniz. Partnerinizin ilgisizliğinizden şikayet ettiğini sıkça duyabilirsiniz ancak iş ya da hayata dair diğer alanlarda olan odağınızı ilişkinize getirmeniz zor olabilir. Harcamalara dikkat.
Sene başı ve ortasında yarattığınız duygusal açığı sene sonlarına doğru kapatmak isteyebilirsiniz. Sevgi dilinden konuşmanız, sevdikleriniz ile ilgilenmeniz ve aile odağında olmanız mümkün. Ayrıca sosyalleşmeniz ve farklı kültürlerden arkadaşların da hayatınıza dahil olması mümkün. İnsanlara karşı sempati geliştirebilir, onlarla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Bazılarınız için şifa çalışmalarına ilgi duymak da mümkün.
KOVA BURCU
Sene başlarında isteklerinizde net olabilir ve hedefinize adeta bir ok gibi ilerleyebilirsiniz. Motivasyon kırıcı söz ve davranışlardan kendinizi uzak tutmayı geçeceksiniz. Dışarıdaki sağlıksız eleştirilere kulağınızı tıkamış olmanız size yeterli enerjiyi sağlayacak. Özellikle eğitim, kariyer hanelerinde hemen sene başında büyük farklar yaratmanız mümkün. Karşınıza çıkacak fırsatları da iyi değerlendirin.
Sene ortalarında özellikle ikili ilişkilerde ya da aile yaşamınızda kendinizi hep ben derken bulabilirsiniz. Başkalarının istek ve arzularına karşı kayıtsız kalmamaya özen göstermeniz gerekmekte. Kendiniz ve dış dünya arasında sağlıklı bir denge kurmanız sizden beklenebilir. Aileniz ya da partnerinize karşı anlayışlı olmak için ekstra çaba sarf etmeniz gereken bir zaman dilimi olup cümlelerinizi dikkatli seçmelisiniz.
Sene sonlarına doğru motivasyonunuz, dış dünyanın şartları ile birlikte biraz kırılabilir ancak disiplin ve sadakat gösterdiğiniz alanlarda çabalarınızın meyvesini alabileceksiniz. Bütüne hizmet eden davranış, icat veya ürettiğiniz içerikler takdir toplayacak. Zamanla biraz yavaşlasanız da özellikle yılmayan, durmayan Kovalar başarılarının en büyük meyvelerini sene sonunda alabilirler. Sıkılmadan çalışmak kilit noktanız olacak.
BALIK BURCU
Özellikle ciddi ilişkisi olan Balıkların evlilikle taçlanacak bir ilişki içerisinde olması mümkün. Evlilik teklifleri, ilişkiler ya da ev sahibi olmak konusunda şansla seneye başlayabilirsiniz. Ev içeren alanlarda bir temizlenme, kendi düzeninizi oturtma ya da yeni başlangıçlar mümkün. Aşk hayatınızda ise evli olan Balıklar çocuk sahibi olabilir, bekar Balıklar ise partner bulabilirler önemli olan sosyalleşmeniz ve ümitli olmanız olacak.
Sene ortalarında özellikle ikili ilişkilerde birtakım dengesizlikler ile sınanabilirsiniz. Partneriniz ve sizin istekleriniz arasında bir denge kurmak zorlaşabilir. İkili ilişkilerde kavgaya dikkat etmelisiniz. Özellikle isteklerinizi belirtirken olumlu bir dil kullanmanız önemli olacaktır. Kariyer hanesinde ise iletişim becerilerinizle ön plana çıkmanız ve istediklerinizi almanız mümkün. Bazı alanlarda uzmanlık gösterebilirsiniz.
Sene sonlarına doğru bir şeyleri oturtmuş olmanın verdiği özgüvene ve huzura sahip olabilirsiniz. Kariyer olsun, aşk ya da sağlık olsun her alanda belli bir ritmik düzene geçmek sizi rahatlatacaktır. Özellikle evinizdeki huzuru arttırmak ve evinizi daha konforlu bir yer haline getirmek için çalışmalar yapmanız mümkün ve uygun olacaktır. Sağlık hanesinde, mide rahatsızlıklarına ve beslenmenize dikkat etmenizde fayda var.