2021 burç yorumları! 2021 yılında hangi burcu neler bekliyor? Ünlü astrolog TAKVİM.COM.TR için yorumladı! İşte yıllık burç yorumları...

Özellikle ikili ilişkilerde ben demeyi bir kenara bırakıp biz demeye adapte olmanız gerekebilir. Eğer ciddi ilişkiniz varsa ya da evli iseniz, ilişkinizde partnerinize de söz hakkı tanımaya özen gösterin. Kariyer ya da aşk hanesinde ani sinir patlamalarına dikkat. Özellikle sene ortasında kırcı sözler söyleyip sonrasında pişman olmanız mümkün. Bu bağlamda ılımlı olmaya çalışın.

Sene sonlarına doğru kariyerinizde atak yapabilirsiniz. Özellikle ev satın almak isteyen Boğalar bu konuda şanslı olacaktır. Sağlık hanenizde strese bağlı kalp sorunlarına dikkat ederseniz yani öfkenizi kontrol edebilirseniz seneniz oldukça sağlıklı olacaktır. Sene sonlarına doğru maddi refaha da ermeniz mümkün. Özellikle gayrimenkul yatırımları için sağlıklı bir dönem olsa da iş kurmak isteyenler için de uygun görünmekte.