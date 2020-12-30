30 Aralık 2020 Çarşamba | Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları

Astrogündem: Merhametli gezegen Venüs, hayaller gezegeni Neptün ile kare açı yapıyor. Dünyanın her köşesi parayı konuşurken birçok hava yolu şirketinin el değiştirdiğine tanıklık edebiliriz. Salgınla ilgili daha önce duyulmamış araştırmalar 2020 yılının son gündemi olabilir.
KOÇ: KİŞİLİĞİNİZİ ön plana çıkarmaktan hoşlanıyorsunuz. Bugün ilişkinizde bencil davranabilirsiniz. Yüreğiniz onların problemlerine ortak olmayı arzuluyor. Radikal kararlar almak istiyorsunuz.
BOĞA: BUGÜN güvenliğiniz her şeyden çok daha önemli. Yardımsever yapınıza diyecek laf yok fakat kişisel kazançlarınız söz konusu olduğu zaman, sabit bir düşünce tarzıyla hareket ediyorsunuz.
İKİZLER: HAREKETLİ yapınıza uygun olan olayları üzerinize çekiyorsunuz. Bugün, toplantıda fikrinizi söylerken fazla abartmadan konuşmalısınız. İkna kabiliyetinizin yüksek oluşu sizi oldukça yüceltiyor.
YENGEÇ: DÜŞÜNCELERİNİZDE karamsar olmanız için hiçbir nedeniniz yok. Değişik fikirler içinde bocalıyorsunuz. Aklınıza koyduğunuz her şeyi yaşama geçirmek için gerekli tüm alt yapıya sahipsiniz.
ASLAN: DÜŞÜNCELERİNİZDEN taviz vermeyeceğiniz bir gün. Bugün, organizasyon çalışmalarıyla başarınızı güçlendirmek istiyorsunuz. Arkadaşlarınız arasında fikirlerinizle ön plana çıkacaksınız.
BAŞAK: ÇALIŞMALARINIZIN sağlayacağı kazançların, ince detayları üzerinde yoğunlaşacaksınız. Hırslarınızın ön plana çıkması sizi şaşırtabilir. Toplumsal çalışmaların farklı boyutlarını keşfedeceksiniz.
TERAZİ: BUGÜN, araştırmacı yönleriniz yoğun.
İdeallerinizi gerçekleştirmek için fırsatlardan faydalanıyorsunuz. Enerjinizin dağınık ve detayları istemeden atlayabilirsiniz.
Partnerinizi zorlamayın.
AKREP: DUYGULARINIZIN derinliği karşısında endişelenebilirsiniz. Bugün, sizi üzecek olaylardan uzak kalın. Yaşadığınız ve karşılaştığınız her şeyin ince hesaplarını yapmak size zarar veriyor.
YAY: UZUN süredir görüşmediğiniz arkadaşlarınızı aramak isteyeceksiniz. Bazılarını çok özlediniz ve onların da size ulaşmak istediklerinden eminsiniz. Gerçek paylaşımlara ihtiyacınız var.
OĞLAK: BUGÜN karışık düşünceler içindesiniz.
Hızlı düşünmeniz gereken çok konu var. Hepsini sırayla planlamalı ve en önemli olanına öncelik tanımalısınız.
Dayanıklılığınız daha da artıyor.
KOVA: AŞK konusunda engellerden hoşlanmıyorsunuz.
Sosyal ilişkilerinizle duygusal konuları başarıyla pekiştireceksiniz.
Çevresel aktivitelerin gündemde olması yaşamınızı renklendirecek.
BALIK: BUGÜN, ailenizle ilgili toplantılara katılabilirsiniz. İşiniz nedeniyle uzak kaldığınız yakınlarınız var. Bazı değerlerin ön plana çıkmasıyla, farklı duyguların sizi sardığını göreceksiniz.