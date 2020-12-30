30 Aralık 2020 Çarşamba | Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları

Astrogündem: Merhametli gezegen Venüs, hayaller gezegeni Neptün ile kare açı yapıyor. Dünyanın her köşesi parayı konuşurken birçok hava yolu şirketinin el değiştirdiğine tanıklık edebiliriz. Salgınla ilgili daha önce duyulmamış araştırmalar 2020 yılının son gündemi olabilir.