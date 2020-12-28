28 Aralık 2020 Pazartesi | Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları





BOĞA: YAŞAM kalitenizi arttırma konusunda yapacağınız çalışmalar sizi olumlu etkileyecek ve kendinizi rahat hissedeceksiniz.

Çevrenizle ortak aktiviteler ve değişimler gündeme gelecektir.



İKİZLER: ORGANİZASYONLAR ve iş birlikleri önem kazanıyor. Tavırlarınız başkalarına ters gelebilir fakat onları her konuda ikna edebileceksiniz. İlişkilerinizde kendi gücünüzün farkındasınız.