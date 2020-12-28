28 Aralık 2020 Pazartesi | Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları

Astrogündem: Yeni dünya düzeninde eğitim anlayışına yenileri eklenirken, 2 Mayıs 1920'de Boğa döngüsünde kurulan Millî Eğitim Bakanlığı, aldığı kararlarla birlikte okulların açılıp açılmayacağı konusuna kesinlik kazandırabilir.
KOÇ: BUGÜN daha çok çalışmak zorunda kalabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili ruhsal problemler yaşamak istemiyorsanız, olayları gereğinden fazla irdelememelisiniz. Ayaklarınızla ilgili problemler söz konusu.
BOĞA: YAŞAM kalitenizi arttırma konusunda yapacağınız çalışmalar sizi olumlu etkileyecek ve kendinizi rahat hissedeceksiniz.
Çevrenizle ortak aktiviteler ve değişimler gündeme gelecektir.
İKİZLER: ORGANİZASYONLAR ve iş birlikleri önem kazanıyor. Tavırlarınız başkalarına ters gelebilir fakat onları her konuda ikna edebileceksiniz. İlişkilerinizde kendi gücünüzün farkındasınız.
YENGEÇ: OLAYLARA karşı temkinli yaklaşmanız gereken bir gün. Özgürlükçü yapınız daha çok ortaya çıkıyor. Arkadaşlarınızın yanında kendinizi iyi hissediyor olmanız, onlarla daha sık görüşmenize neden oluyor.
ASLAN: DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ olayları çevrenizle paylaşmaktan zevk alacağınız bir gün. İletişim konusunda oldukça başarılı bir grafik çiziyorsunuz. İlgi alanlarınız geniş bir yelpazeyi kapsıyor.
BAŞAK: MADDİ konularda araştırmalar içinde olacaksınız. Kendinizi kanıtlama isteğiyle farklı kişilerin fikirlerinden yola çıkarak, kazançlarınızı arttıracaksınız. İlişkilerinizde geleceğe yönelik kararlar alabilirsiniz.
TERAZİ: DUYGULARINIZI yoğun yaşadığınız bir gün. Yaratıcılığınız hız kazanıyor.
Bugün, arkadaşlarınızla sağlam ilişkiler içinde olacaksınız. Çok çalışmanız gerektiğinin farkındasınız.
AKREP: İDEALİST yapınızdan ödün vermeden başarınızı yükseltmenin kolay olmadığının farkındasınız. Bilinçaltınızda biriktirdiğiniz birçok düşünceyi dağıtmayı denemelisiniz. Dostlarınızdan destek alıyorsunuz.
YAY: BUGÜN, sosyal çevrenizde sizi etkileyecek kişilerle birlikte olacak ve ortak çalışmalar içine gireceksiniz. Amaçlarınıza uygun kişilerle görüştüğünüz zaman, kendinizi çok daha mutlu hissediyorsunuz.
OĞLAK: AİLENİZİN ihtiyaçları karşısında sınırlarınızı zorlayabilirsiniz. Mantık ağırlıklı düşüncelerden yola çıkarak, çözümler bulacaksınız. Sezgisel gücünüz çok yoğun. Duygusal ilişkileriniz hareketleniyor.
KOVA: KETUM davranışlarınızın altında gizli planların olduğunu çevrenizden saklamayı seviyorsunuz. İlişkilerinizde karşı tarafın şartlarını düşüncelerinizle birleştirmek isteyebilirsiniz. Bir değişim sürecindesiniz.
BALIK: MANTIĞINIZA güveniyor ve düşüncelerinizden taviz vermiyorsunuz. Sizinle aynı düşünen kişilerle yaptığınız görüşmelerden keyif alacaksınız. Güven duygunuzu ve sevginizi partnerinize hissettirin.