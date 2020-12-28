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    28 Aralık 2020 Pazartesi | Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları

    28 Aralık 2020 Pazartesi Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları...Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 28 Aralık 2020 Pazartesi için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 28 Aralık 2020 Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

    'Kova'lar değişim sürecinde! 28 Aralık 2020 burç yorumları

    Astrogündem: Yeni dünya düzeninde eğitim anlayışına yenileri eklenirken, 2 Mayıs 1920'de Boğa döngüsünde kurulan Millî Eğitim Bakanlığı, aldığı kararlarla birlikte okulların açılıp açılmayacağı konusuna kesinlik kazandırabilir.

    KOÇ: BUGÜN daha çok çalışmak zorunda kalabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili ruhsal problemler yaşamak istemiyorsanız, olayları gereğinden fazla irdelememelisiniz. Ayaklarınızla ilgili problemler söz konusu.



    BOĞA: YAŞAM kalitenizi arttırma konusunda yapacağınız çalışmalar sizi olumlu etkileyecek ve kendinizi rahat hissedeceksiniz.
    Çevrenizle ortak aktiviteler ve değişimler gündeme gelecektir.


    İKİZLER: ORGANİZASYONLAR ve iş birlikleri önem kazanıyor. Tavırlarınız başkalarına ters gelebilir fakat onları her konuda ikna edebileceksiniz. İlişkilerinizde kendi gücünüzün farkındasınız.



    YENGEÇ: OLAYLARA karşı temkinli yaklaşmanız gereken bir gün. Özgürlükçü yapınız daha çok ortaya çıkıyor. Arkadaşlarınızın yanında kendinizi iyi hissediyor olmanız, onlarla daha sık görüşmenize neden oluyor.



    ASLAN: DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ olayları çevrenizle paylaşmaktan zevk alacağınız bir gün. İletişim konusunda oldukça başarılı bir grafik çiziyorsunuz. İlgi alanlarınız geniş bir yelpazeyi kapsıyor.



    BAŞAK: MADDİ konularda araştırmalar içinde olacaksınız. Kendinizi kanıtlama isteğiyle farklı kişilerin fikirlerinden yola çıkarak, kazançlarınızı arttıracaksınız. İlişkilerinizde geleceğe yönelik kararlar alabilirsiniz.



    TERAZİ: DUYGULARINIZI yoğun yaşadığınız bir gün. Yaratıcılığınız hız kazanıyor.
    Bugün, arkadaşlarınızla sağlam ilişkiler içinde olacaksınız. Çok çalışmanız gerektiğinin farkındasınız.

    AKREP: İDEALİST yapınızdan ödün vermeden başarınızı yükseltmenin kolay olmadığının farkındasınız. Bilinçaltınızda biriktirdiğiniz birçok düşünceyi dağıtmayı denemelisiniz. Dostlarınızdan destek alıyorsunuz.



    YAY: BUGÜN, sosyal çevrenizde sizi etkileyecek kişilerle birlikte olacak ve ortak çalışmalar içine gireceksiniz. Amaçlarınıza uygun kişilerle görüştüğünüz zaman, kendinizi çok daha mutlu hissediyorsunuz.



    OĞLAK: AİLENİZİN ihtiyaçları karşısında sınırlarınızı zorlayabilirsiniz. Mantık ağırlıklı düşüncelerden yola çıkarak, çözümler bulacaksınız. Sezgisel gücünüz çok yoğun. Duygusal ilişkileriniz hareketleniyor.



    KOVA: KETUM davranışlarınızın altında gizli planların olduğunu çevrenizden saklamayı seviyorsunuz. İlişkilerinizde karşı tarafın şartlarını düşüncelerinizle birleştirmek isteyebilirsiniz. Bir değişim sürecindesiniz.



    BALIK: MANTIĞINIZA güveniyor ve düşüncelerinizden taviz vermiyorsunuz. Sizinle aynı düşünen kişilerle yaptığınız görüşmelerden keyif alacaksınız. Güven duygunuzu ve sevginizi partnerinize hissettirin.
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    Haberler Burçlar 28 Aralık 2020 Pazartesi | Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları