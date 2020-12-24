24 Aralık 2020 Perşembe| Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları

KOÇ: KENDİNİZLE ilgili düşünce ve duygu yenilikleri içindesiniz. Mars burcunuzda ilerlerken duygusal dürtüleriniz yüksek.

Anlamsız takıntılardan uzak durmak için çaba göstermelisiniz.





BOĞA: BUGÜN çözmeniz gereken birçok konuyu bir arada düşünmekten yorgun düşebilirsiniz. Çevrenizle bağlarınızı güçlü tutmak zorundasınız. Diyaloglarınızı gözden geçirmenin zamanı.