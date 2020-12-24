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    24 Aralık 2020 Perşembe| Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları

    24 Aralık 2020 Perşembe Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları... Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 24 Aralık 2020 Perşembe için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 24 Aralık 2020 Perşembe günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

    'Akrep'ler eskilere takılmamalı! 24 Aralık 2020 burç yorumları

    Astrogündem: İlaç dünyasındaki gelişmelere vurgu yapan Satürn – Kova; aşının yanı sıra koruyucu solüsyonları da gündeme getirebilir.

    KOÇ: KENDİNİZLE ilgili düşünce ve duygu yenilikleri içindesiniz. Mars burcunuzda ilerlerken duygusal dürtüleriniz yüksek.
    Anlamsız takıntılardan uzak durmak için çaba göstermelisiniz.



    BOĞA: BUGÜN çözmeniz gereken birçok konuyu bir arada düşünmekten yorgun düşebilirsiniz. Çevrenizle bağlarınızı güçlü tutmak zorundasınız. Diyaloglarınızı gözden geçirmenin zamanı.



    İKİZLER: BUGÜN güçlü arzular içindesiniz. Hisleriniz tavan yapıyor. Çevrenizdekilere yardım etmekten keyif alacağınız bir gün. Planlar yaparken fikir vermek isteyenleri göz ardı etmemelisiniz.



    YENGEÇ: DUYGUSAL tepki gösterebileceğiniz bir gün. Bazı kişilerin tavırları, canınızı sıkacaktır.
    Tahakküm altına girmek istemiyorsunuz. Başarınızın devamı için, çevrenizle uyumunuzu bozmamanız gerekli.



    ASLAN: İDEALLERİNİZDEN taviz vermek istemeyişiniz sizi daha bir anlamlı yapıyor.
    Yollarla ilgili planlarınızı hayata geçirmek için fırsatları değerlendirmelisiniz. Amaçlarınızı uygulamaya başlamalısınız.



    BAŞAK: MADDİ konularla ilgili yoğunluğunuzu denetlemek zorundasınız. Parasal trafiğiniz yoğunlaşıyor. Unuttuğunuz ve ödenmesi gereken borçlarınızın yeniden gündeme gelmesi söz konusu.



    TERAZİ: İLİŞKİLER konusunda hassas bir gün.
    Karşıt burcunuzda ilerleyen Mars; sizi öfkeli yapabilir. İlişkilerinize yansıtmamalısınız.
    Haklı olduğunuz konularda, haksız duruma düşebilirsiniz.



    AKREP: ESKİYE özlem duymanız yüzünden bazı hatalar yapabilirsiniz. Geçmiş sorumluluklarınız sizi üzüyor. Kendinizle ilgili yeni bir yapılanmaya ihtiyacınız var. Bugün sosyal yanınız çok güçlü.



    YAY: UFUKTA yepyeni duygular söz konusu.
    Eski dostlarla birlikte olmanın keyfini yaşayacaksınız. Amaçsız toplantılardan uzak kalın. İdealleriniz çok önemli. Hayatı istediğiniz gibi yaşayın.



    OĞLAK: YAPACAĞINIZ işlerin çevrenizde ses getirmesini istiyor ve bu konuda gerekli alt yapı çalışmalarınızı daha sıkı tutuyorsunuz.
    Bugün sıra dışı kişilerle bir araya gelme planları içindesiniz.



    KOVA: HIRSLI yönlerinizi, çevresel değişimlerle birleştirmelisiniz. Organizasyonlar gündeme gelirken, fikir ayrılıkları tartışma yaratabilir. İdeallerinizi yapıcı bir şekilde sergileyeceksiniz.



    BALIK: ÇEVRENİZİN fikirlerinden yararlanmak istediğiniz bir gün. Değişik düşüncelerden yola çıkarak sonuca daha fazla yaklaştığınızı görmekten mutlu olacaksınız.
    Disiplinli davranışlarınız olumlu etkiliyor.
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    Haberler Burçlar 24 Aralık 2020 Perşembe| Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları