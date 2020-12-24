24 Aralık 2020 Perşembe| Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları

Astrogündem: İlaç dünyasındaki gelişmelere vurgu yapan Satürn – Kova; aşının yanı sıra koruyucu solüsyonları da gündeme getirebilir.
KOÇ: KENDİNİZLE ilgili düşünce ve duygu yenilikleri içindesiniz. Mars burcunuzda ilerlerken duygusal dürtüleriniz yüksek.
Anlamsız takıntılardan uzak durmak için çaba göstermelisiniz.
BOĞA: BUGÜN çözmeniz gereken birçok konuyu bir arada düşünmekten yorgun düşebilirsiniz. Çevrenizle bağlarınızı güçlü tutmak zorundasınız. Diyaloglarınızı gözden geçirmenin zamanı.
İKİZLER: BUGÜN güçlü arzular içindesiniz. Hisleriniz tavan yapıyor. Çevrenizdekilere yardım etmekten keyif alacağınız bir gün. Planlar yaparken fikir vermek isteyenleri göz ardı etmemelisiniz.
YENGEÇ: DUYGUSAL tepki gösterebileceğiniz bir gün. Bazı kişilerin tavırları, canınızı sıkacaktır.
Tahakküm altına girmek istemiyorsunuz. Başarınızın devamı için, çevrenizle uyumunuzu bozmamanız gerekli.
ASLAN: İDEALLERİNİZDEN taviz vermek istemeyişiniz sizi daha bir anlamlı yapıyor.
Yollarla ilgili planlarınızı hayata geçirmek için fırsatları değerlendirmelisiniz. Amaçlarınızı uygulamaya başlamalısınız.
BAŞAK: MADDİ konularla ilgili yoğunluğunuzu denetlemek zorundasınız. Parasal trafiğiniz yoğunlaşıyor. Unuttuğunuz ve ödenmesi gereken borçlarınızın yeniden gündeme gelmesi söz konusu.
TERAZİ: İLİŞKİLER konusunda hassas bir gün.
Karşıt burcunuzda ilerleyen Mars; sizi öfkeli yapabilir. İlişkilerinize yansıtmamalısınız.
Haklı olduğunuz konularda, haksız duruma düşebilirsiniz.
AKREP: ESKİYE özlem duymanız yüzünden bazı hatalar yapabilirsiniz. Geçmiş sorumluluklarınız sizi üzüyor. Kendinizle ilgili yeni bir yapılanmaya ihtiyacınız var. Bugün sosyal yanınız çok güçlü.
YAY: UFUKTA yepyeni duygular söz konusu.
Eski dostlarla birlikte olmanın keyfini yaşayacaksınız. Amaçsız toplantılardan uzak kalın. İdealleriniz çok önemli. Hayatı istediğiniz gibi yaşayın.
OĞLAK: YAPACAĞINIZ işlerin çevrenizde ses getirmesini istiyor ve bu konuda gerekli alt yapı çalışmalarınızı daha sıkı tutuyorsunuz.
Bugün sıra dışı kişilerle bir araya gelme planları içindesiniz.
KOVA: HIRSLI yönlerinizi, çevresel değişimlerle birleştirmelisiniz. Organizasyonlar gündeme gelirken, fikir ayrılıkları tartışma yaratabilir. İdeallerinizi yapıcı bir şekilde sergileyeceksiniz.
BALIK: ÇEVRENİZİN fikirlerinden yararlanmak istediğiniz bir gün. Değişik düşüncelerden yola çıkarak sonuca daha fazla yaklaştığınızı görmekten mutlu olacaksınız.
Disiplinli davranışlarınız olumlu etkiliyor.