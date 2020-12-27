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    27 Aralık 2020 Pazar| Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak,

    27 Aralık 2020 Pazar| Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, ...Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 27 Aralık 2020 Pazar için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 27 Aralık 2020 Pazar günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

    'Boğa'ların denge savaşı! 27 Aralık 2020 burç yorumları

    Astrogündem: Ekonomi uzmanlarının yapacağı açıklamalar gündemi ikiye bölebilir.

    KOÇ :Bugün, alışılmadık bir şekilde sizin adınıza, destekleyici gelişmeler olabilir. Bazı riskler mevcut olmasına rağmen; zorlukların üstesinden gelerek ve çekişmeleri alt ederek kazanacaksınız. Akıllı davranıyorsunuz.

    BOĞA: Paylaşım duygularınızın yoğun olduğu bir gün. Toplumsal duyarlılığınız, sosyal yaşamda da yerinizi almanıza yardım edecek. İlişkilerinizle ilgili güzel başlangıçlar söz konusu. Denge savaşları gündeme gelecek.



    İKİZLER: Üzerinize sorumluluk hissinin ağırlığı çökebilir. Bu duygunuzu bertaraf edebilmeniz de, yakınlarınızın isteklerini doğru anlamanıza bağlı. Belki de sizden beklenmeyeni yapmaya çalışırken yoruluyorsunuz.

    YENGEÇ: İş ilişkilerinizde yaşadığınız sorunları özel yaşantınıza yansıtmamalısınız. Bugün yakın dostlarınızın düşüncelerinize ilgi göstermeleri hoşunuza gidecek. Duygusal ilişkinizde sezgilerinize güvenebilirsiniz.



    ASLAN: Başlattığınız işleri tamamlama konusunda inatçılığınız başarınızı artırıyor. Aldığınız sorumluluklar konusunda titiz bir tablo çizerken, yeni başlangıçlar için de, araştırmalar yapıyorsunuz. Seyahat programı yapacaksınız



    BAŞAK: Bugün Ay, iletişim konusunda ilginç olaylarla karşılaşabileceğinizi hatırlatıyor. Çevrenizde uç noktalarda düşünen kişiler var ve sizin için faydalı işler üretebilirler. Aklınıza gelen düşünceler için fazla beklemeyin.

    TERAZİ: Düşüncelerinizde karmaşanın hakim olduğu bir yoğunluk yaşayabilirsiniz. Ay, bilinçaltınızı karıştıracak. Bir süredir aklınıza gelmeyen bazı olaylar, yeniden kafanızda şekillenecek. Değerlendirmeyi doğru yapmalısınız.

    AKREP: Tutum ve davranışlarınızda sezgilerinizin payı çok fazla. Fikirlerinizi paylaşma konusunda farklı bir tutum izliyorsunuz. Bugün görüşeceğiniz kişilerden çok beklentiniz olabilir. İsteklerinizi dengelemek zorundasınız.

    YAY: Çekiciliğiniz ve karizmanız, her zaman olduğundan daha güçlü. Topumda önemli işlerin altına imzalar atacak, uzun zamandır özlediğiniz başarının kapınıza geldiğini göreceksiniz. Kişisel aktiviteleriniz önem kazanacak.

    OĞLAK: Maddi konularda temkinli hareket etmekten yanasınız. Düzeninizin bozulması ve yaşam kalitenizde eksiklikler, sizi bir parça bunaltabilir. Uzun süredir yapmayı planladığınız değişimlere artık hazırsınız.



    KOVA: Bilinçaltınızın zorlaması yüzünden, bazı önleyemediğiniz hatalarınız gündeme gelebilir. Çevrenizi istemeden yargılayabilirsiniz. Haklı olduğunuzu bilmek istiyorsunuz fakat bazı konularda hala oldukça çekimsersiniz.



    BALIK: Partnerinizle romantik ve duygusal bir gün sizi bekliyor. Enerji potansiyelinizi heyecanlarınız doğrultusunda kullanacaksınız. Bugün, bulunduğunuz ortamlarda hoş konuşmalarınızla kendinizi dinletmesini bileceksiniz.
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    Haberler Burçlar 27 Aralık 2020 Pazar| Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları