Satürn ve Jüpiter buluşmasının burçlara etkisi! 22 Aralık 2020 Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık...

İSLAMİYET İÇİN ÖNEMLİ BİR KAVUŞUM

Astrolojide Kova saf bilgiyi ve devrimleri temsil eder. Bir sonraki gerçekleşme tarihi 2080 yılını bulacak olan bu özel kavuşum, çok özel ve önemli insanları gündemimize taşıyacağımızı işaret ediyor. Açık söylemek gerekirse; peygamberlerimizi… İnsanlık gök kubbenin tarihsel kavuşumuna daha önce 4 Mart 1226 yılında tanıklık etti. Gerçekleşen bu kavuşum sırasında Paganlara karşı yapılan ''Kuzey Haçlı Seferleri'' gibi tarihi ve dini olaylara şahit olunsa da bu kavuşumda bizi de ilgilendiren bir kısım var. 4 Mart 1226 tarihinden astrolojik olarak geri gittiğimizde; 4 Nisan 610 yılında aynı kavuşum söz konusu… Yani Peygamber efendimize ilk vahiy geldiğinde de gökyüzünde yine aynı kavuşum vardı. Yani bu şu demektir ki; dünya basınında bu konu her ne kadar İncil ile ilişkilendirilse de kavuşum dinimizi, Müslümanları ve dolayısıyla da bizi yakından ilgilendiriyor.