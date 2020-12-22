Satürn ve Jüpiter buluşmasının burçlara etkisi! 22 Aralık 2020 Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık...

Astrogündem: Genişleten gezegen ile öğreten gezegen hala el ele… 23 Ekim 1347'den bu yana dünyada ciddi paralar kazanmış olan sigorta şirketleri kendi içlerinde büyük daralmalara giderken, dijital dünyaya ilk teslim olan sektör olacak. Altın, yine altın günlerini yaşayacak.
NADİR KAVUŞUM; JÜPİTER – SATÜRN!
Jüpiter- Satürn- Kova kavuşumu çok nadir gerçekleşen bir gökyüzü olayıdır ve bu kavuşum içerisinde çok özel anlamları barındırır. Gökyüzünde gerçekleşen bu devinim ile 2019'un sonunda başlayan ve 2020 yılında devam eden olaylarda;
Mavi gezegenimizi siyaha esir edenleri,
Din, dil, ırk gözetmeksizin bizlerin eve kapatılmasına ön ayak olanları,
Dünya'yı durduran kitlesel birçok sıkışmayı beraberinde getiren sistemi,
Ve bizi bu noktaya kimlerin getirdiğini öğreneceğiz.
COVID-19 adı altında insanlığın ve dünyanın başına örülen bu çorap, insan eliyle mi yapıldı? Yoksa geçilmesi gereken bir sınav mıydı? Jüpiter- Satürn kavuşumu ile birlikte bu soruların cevaplarını bulacağız.
İSLAMİYET İÇİN ÖNEMLİ BİR KAVUŞUM
Astrolojide Kova saf bilgiyi ve devrimleri temsil eder. Bir sonraki gerçekleşme tarihi 2080 yılını bulacak olan bu özel kavuşum, çok özel ve önemli insanları gündemimize taşıyacağımızı işaret ediyor. Açık söylemek gerekirse; peygamberlerimizi… İnsanlık gök kubbenin tarihsel kavuşumuna daha önce 4 Mart 1226 yılında tanıklık etti. Gerçekleşen bu kavuşum sırasında Paganlara karşı yapılan ''Kuzey Haçlı Seferleri'' gibi tarihi ve dini olaylara şahit olunsa da bu kavuşumda bizi de ilgilendiren bir kısım var. 4 Mart 1226 tarihinden astrolojik olarak geri gittiğimizde; 4 Nisan 610 yılında aynı kavuşum söz konusu… Yani Peygamber efendimize ilk vahiy geldiğinde de gökyüzünde yine aynı kavuşum vardı. Yani bu şu demektir ki; dünya basınında bu konu her ne kadar İncil ile ilişkilendirilse de kavuşum dinimizi, Müslümanları ve dolayısıyla da bizi yakından ilgilendiriyor.
DÜNYA TARİHİNDE BELİRLEYİCİ OLACAĞIZ
2020 yılında birlikte şifreleri çözerken birçok olaya tanıklık ettik. Belki insanlık hiç bu kadar teknolojinin belirsizliği ile mücadele etmemişti ya da ona esir olduğunu düşünmemişti. İşte böyle bir temayla yeni yıla gireceğiz. 2021 yılında ise bu kavuşum üzerine Dünya'da birçok farklı yazılar yazılacak. Kavuşum; İslamiyet'in ve Müslümanların dünya tarihinde belirleyici bir eşikte oturacağını işaret ediyor. Bu etki ile de insanlık yeni bir yaşamı benimseyecek.
SATÜRN VE JÜPİTER BULUŞMASININ BURÇLARA ETKİSİ!
21 Aralık 2020'de jüpiter – satürn kavuşumu gerçekleşti. Ayrıca 30 Aralık tarihindeki yılın son Dolunay'ıyla 2020'ye veda ediyoruz.
KOÇ BURCU
Yaşamınızdaki stresi azaltmanın yollarını arayacaksınız.
Kariyer yaşantınızda yeni yollar karşınıza çıkabilir.
BOĞA BURCU
Aile içindeki fikir ayrılıklarını bitiren kişi olabilirsiniz.
Özel hayatınızı artık kimseyle paylaşmak istemeyeceksiniz.
İKİZLER BURCU
Eğitim alanında adımlar atacaksınız.
Kalbinize söz geçiremediğiniz günler…
YENGEÇ BURCU
Yaşadığınız semti veya şehri değiştireceksiniz.
Hiç kimsede paranız kalmayacak!
ASLAN BURCU
Arkadaş ilişkilerinizi gözden geçiriyorsunuz.
Karasızlığınız bitiyor.
BAŞAK BURCU
Yeni yatırımlar yapıp, yeni adımlar atıyorsunuz.
Kaygılarınızı azaltacak, zihninizi yöneteceksiniz.
TERAZİ BURCU
Sözleşmeye imza atarken, iki defa düşünebilirsiniz.
Evli Terazi burçları için önemli bir dönem…
AKREP BURCU
Bulunduğunuz evi ya da semti değiştirebilirsiniz.
Eğer yalnızsanız, kimseye inanmamanız gereken bir dönemden geçiyorsunuz.
YAY BURCU
Evdeki harcamalar artıyor. Çocuklarınızın masrafları büyük meblağları bulabilir.
Sağlığına dikkat eden Yay burçları! Kazanan sizsiniz.
OĞLAK BURCU
Geçmiş olsun Oğlak burçları… Son 2 buçuk yıldır çektiğiniz dertler bitiyor.
Dürüst olmadığını düşündüğünüz kişileri hayatınızdan çıkaracaksınız.
KOVA BURCU
Yeni sektörlere giriş yapacak, yönünüzü değiştireceksiniz. Hazır mısınız?
Olup bitenleri izliyorsunuz. Gözlemcisiniz.
BALIK BURCU
Balık burçları; Size birtakım kararlar aldırmak isteyen kişilere dikkat edin.
Para konusunda yeni bir döneme giriyorsunuz.
GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 22 ARALIK 2020
KOÇ: SABAH saatlerinde ailenizle yaşadığınız sorunların sizi üzmesine izin vermemelisiniz.
Onlarla istemeden yaşadığınız durumlarda gözden kaçırmamaya çalışacağınız tek nokta; sabır.
BOĞA: BUGÜN inatçı tavırlarınızla çevrenizi bazı konularda bezdirebilirsiniz. İnsanın her ortamda adapte olabilmesi için yapacağı tek şey; çevresine karşı iletişim düzeyi yüksek seviyelerde tutmasıdır.
İKİZLER: DOSTLARINIZDAN alacağınız destek, sizin için önemli. Öğle saatlerinden sonra iş birliği yapacağınız kişilerle bir araya gelecek ve karşıt görüşler içinde olacağınız bir toplantı gerçekleştireceksiniz.
YENGEÇ: BUGÜN maddi konularda işbirliğine ihtiyacınız olabilir. İsteklerinizi karşı tarafa aktarırken zorluk çekmeyecek ve atılımcılığınızla göz dolduracaksınız. Başarılı çalışmalarınız ses getirecek.
ASLAN: YAŞAMIN her adımında kendi çabanızın hakim olmasını istiyor, emek vermeden bir şeylere sahip olmak istemiyorsunuz.
Size ispatlanmayan fikirlerle gelindiğinde nedenler arıyorsunuz.
BAŞAK: İŞ birliği içinde olduğunuz kişilerin karşıt düşünce içinde olması sizi etkilemeyecek.
Bugün girişimciliğinizi destekleyen davranışlar içindesiniz. Size sunulan bir sorumluluğu üstleneceksiniz.
TERAZİ: GEÇMİŞLE ilgili nostaljik anılarınızı paylaşabileceğiniz insanların varlığı sizi mutlu ediyor. Sizin bu halinizi, aşırı olmaması şartıyla partneriniz de paylaşıyor.
Haber alamadığınız kişileri özleyebilirsiniz.
AKREP: YAPMAYI hedeflediğiniz işle ilgili olarak, desteğini beklediğiniz kişiyi şımartabilirsiniz.
Sağduyulu olmak adına üstün çaba sarf ediyorsunuz. Bırakın, biraz da başkaları sizin yerinize düşünsün.
YAY: BUGÜN, çok canlı bir gününüzdesiniz.
Gereksiz yere verdiğiniz sözlerden dolayı canınız sıkılabilir ve bazı işlerinizi erteleyebilirsiniz.
Son günlerde hatalarınızı kabul etmek istemiyorsunuz.
OĞLAK: KENDİNİZE olan güveniniz sizi bazen cüretkar yapıyor. Fakat, mantıklı olan yanınız ağır basıyor ve gereken adımı dikkatli bir şekilde atıyorsunuz. Bugün enerjinizi doğru kullanacaksınız.
KOVA: HİÇ kimsenin sezemediği işle ilgili konuları hissedebiliyorsunuz. Bu da siz de sürekli bir huzursuzluk kaynağı yaratıyor.
Sevdiğinize karşı açık olmalısınız. Bugün ters bir bileşke içindesiniz.
BALIK: YAKIN arkadaşınızla kurduğunuz samimiyeti, iş yerinizdeki diğer ortamlara da yaymalısınız. Alışkanlıklarınıza bağlı olmanız, dostlarınızı seçerken de seçici olmanıza neden oluyor.