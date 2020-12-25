

TERAZİ: Fırsatlar ayağınıza gelirken, kafanızın da karışmasına neden oluyor. Küçük sırlar işinize yarayacak.

Konuşmadığınız müddetçe şartlar ve koşullar sizden yana olacak. Sabırlı yapınız daha çok ortaya çıkarmak sizi mutlu ediyor.