23 Aralık 2020 Çarşamba| Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları

FAZLA ARADA KALMAK BÜNYEYE ZARAR

Özellikle de kişisel haklar, hukuk ve kanun konularında verdiğiniz tepkilerle ön plana çıkacağınız bir yıl sizi bekliyor. Kim ne derse desin adaletin yerini bulması için maddi ve manevi anlamda elinizden gelen her şeyi kullanmaktan korkmayacaksınız.