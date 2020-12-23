23 Aralık 2020 Çarşamba| Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları

Astrogündem: 7 Nisan 1948'de Satürn – Aslan döngüsünde kurulan, Dünya Sağlık Örgütü yönetimsel açıdan radikal kararlar verirken topladığı veriler gelecekte dijital diktatörlüğün mihenk taşı olabilir.
YENGEÇ BURCU
Detaycı tavrınızın ön plana çıktığı ve kolay beğenmekten yana zorlandığınız bir yıla giriş yaptınız. Odaklandığınız konularda güçlü yanınızı ortaya koyarken sorumluluklarınızı da yerine getirmek konusunda ekstra bir şekilde özverili tavırlar sergileyeceksiniz. Görev bilinciyle hareket ettiğiniz 2021 yılında size uymayan ve hayatınıza ters gelen bütün noktaları törpülemekten geri kalmayacaksınız. Gökyüzü, gereken yerde ve gereken zamanda tavırlar sergilemeniz konusunda sizden desteğini esirgemeyecek.
FAZLA ARADA KALMAK BÜNYEYE ZARAR
Özellikle de kişisel haklar, hukuk ve kanun konularında verdiğiniz tepkilerle ön plana çıkacağınız bir yıl sizi bekliyor. Kim ne derse desin adaletin yerini bulması için maddi ve manevi anlamda elinizden gelen her şeyi kullanmaktan korkmayacaksınız.
KOÇ: ARKADAŞLARINIZIN zeki olmasından hoşlanıyor ve akıllıca seçimler yapıyorsunuz.
Duygusal verimi doğru kişilerle çalıştığınız zaman alıyorsunuz. Paylaşımcı yönlerinizi olumlu yansıtıyorsunuz.
BOĞA: YARATICILIĞINIZ hız kazanıyor.
Arkadaşlarınızla sağlam ilişkiler içinde olacaksınız. Karşılıklı fikir çarpışmaları yaşanacak. Size gelecek tekliflere olumlu yaklaşmak isteyeceksiniz.
İKİZLER: DUYGULARINIZI istediğiniz gibi kullanacaksınız.
Seçtiğiniz konuların çok önemli olduğunu bilmelisiniz. Ailenizle ilgili huzursuzluklar söz konusu olabilir.
Toplumsal çalışmaları hızlandıracaksınız.
YENGEÇ: BİRTAKIM huzursuzluklardan kurtulamıyorsunuz.
Bugün beklemek yerine yarım kalan işlerinizi yeniden yapılandırabilirsiniz.
Karar vermeden önce detaylar üzerinde durmalı ve acele etmemelisiniz.
ASLAN: KOYDUĞUNUZ bazı kuralları, kendiniz bile aşmak istemiyorsunuz. Bugün, dengelerinizle başınız dertte. Çevrenize karşı disiplinli davranmakla bir çok başarıyı garantileyebilirsiniz.
BAŞAK: DEĞİŞKEN bir ruh hali içindesiniz.
İmajınızla ilgili değişimler içindesiniz.
Yaşamınızda gerçekleşebilecek tüm olaylara farkı bir şekilde yaklaşıyor ve problemleri gözünüzde büyütüyorsunuz.
TERAZİ: OLAYLARI yargılamak yerine, temel kavramlarını araştırmak istiyorsunuz.
Derin düşünceler ve güçlü sezgilerle yola çıktığınız için partnerinizi de etkileyeceksiniz.
Bütçenizi duygusal kullanmamalısınız.
AKREP: BUGÜN, yalnızlıktan hoşlanmayacak ve birçok arkadaşınızla birlikte olma ihtiyacı içinde olacaksınız. Bulunduğunuz ortamlarda istediğiniz potansiyeli sağlayacak konuşmalar yapabilirsiniz.
YAY: KENDİNİZİ dingin bir şekilde ifade etmelisiniz. Duygularınız ve mantığınız birlikte kullanırsanız olayların üstesinden cesaretle gelebileceksiniz. Güçlü kişiliğinizi ön plana çıkaracaksınız.
OĞLAK: SİZ kalıcı başarılardan yanasınız ve birlikte çalıştığınız kişilerin, belli bir potansiyeli olsun istiyorsunuz. Bugün özel çalışmalar yapmak istemenize rağmen, çevresel koşullara güvenmiyorsunuz.
KOVA: BUGÜN, kendinizi savunma ihtiyacı içindesiniz. Kendinizi anlatma çabaınız, başkaları tarafından yanlış anlaşılabilir.
Elinizdeki olanakları artırma yolunda göstereceğiniz çaba takdir görecek.
BALIK: AÇILIMLARINIZ konusunda, dikkatli davranmalısınız. Konumunuzu korumak zorundasınız. İdeallerinizden taviz vermeyen bir yapıya sahip olmanıza karşın sorunları fazla kafanıza takmamalısınız.