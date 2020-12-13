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    • 13.12.2020 08:50
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    k 2020! Oğlak burçları dikkat: Olumsuz etkilenmeye açık bir gün! Aşk, sağlık, para...

    Günlük burç yorumları aşk, iş, para, sağlık konularında 13 Aralık 2020 Pazar 2020 için ne diyor? Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 13 Aralık 2020 Pazar günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

    Oğlak burçları dikkat! 13 Aralık 2020 burç yorumları

    Astrogündem: Merkür-Neptün karesi dış ticareti, limanları ve gümrük konularını işaret ederken ülkemizin birçok limanı önümüzdeki aylarda dünya siyasetinin bir parçası olabilir.

    KOÇ: İş disiplininiz mükemmel gidiyor. Bugün çevrenizdeki kişileri tarzınızla etkileyecek ve biraz da baskıcı bir tutum sergileyeceksiniz. Kendinize güvenmenize rağmen, üstlerinize karşı sakin olun.



    BOĞA: Bugün iletişim konusunda başarılı bir tablo çizmenize rağmen, çevresel koşullar yüzünden isteklerinizin gerçekleşmesi uzayabilir. Çevrenize ödün vermeden başarınızı yükseltmeniz kolay değil.



    İKİZLER: Ortaklıklar konusunda beklemenizde yarar var. Bugün bazı dostlarınızın sizden destek beklediğini görecek ve yardım edeceksiniz. Atılımcı davranmanız, size avantajlar da kazandıracak.


    YENGEÇ: Hedeflerinizde ilerlemek ve iş yaşantınızda gelişmek için arkadaş çevrenizde güçlü dostların yardımına ihtiyacınız olacak. Zorlandığınız konularda yardım alın ve duygusal düşünmekten vazgeçin.



    ASLAN: Bugün olaylara fazla duygusal yaklaşıyorsunuz. Hayal kırıklığına uğramak istemiyorsanız çevrenizde, sizden saklanan gerçekler konusunda fevri davranmak yerine, beklemeyi yeğlemelisiniz.



    BAŞAK: Düşüncelerinizin sınırlanmasından hoşlanmadığınız bir gerçek. Bu nedenle, karşılaştığınız sorunlar karşısında bireysel düşündüğünüz için, çevrenizde yanlış anlaşılma olasılığınız çok güçlü.



    TERAZİ: Yeniliklere açık olmanıza rağmen, bugün eski alışkanlıkların etkisindesiniz. Geleneksel kişilerle geçmişi konuşmaktan zevk alacaksınız. Sürpriz haberler karşısında keyifli anlar yaşayabilirsiniz.



    AKREP: Duygusal enerjinizin gücünü sosyal ilişkilerinize yansıtacaksınız. Sıra dışı düşüncelerinizi paylaşmak için, kendinize farklı alanlar bulabilirsiniz. Mantığınızı zorlayacak sorunlar yaşayabilirsiniz.



    YAY: Maddesel konulara takılmak istemiyorsunuz. Kişisel güvenliğiniz için, parasal problemlerle uğraşmak can sıkabilir. Kuşkucu yönlerinizden kurtulun. Yeni iş konusunda görüşmeler yapabilirsiniz.



    OĞLAK: Olumsuz etkilenmeye açık bir gündesiniz. Mantığınız ve duygularınız arasında denge kurmaya çalışırken, kendinizi baskı altında hissedeceksiniz. İkili ilişkilerinizde çelişkiler sizi zor duruma sokacak.



    KOVA: Amaçlarınıza uygun hareket etmeyi yeğlediğiniz bir gün. Çalışma arkadaşlarınızla güçlü birliktelik oluşturacaksınız. Önünüze çıkan geleneksel engeller yüzünden, kısıtlanmış gibi hissedebilirsiniz.

    BALIK: Çevrenizdeki mantıklı kişilerin desteği, size önemli prestijler kazandıracak. İşbirliğine önem vereceğiniz bir gün. Değerlerinizin farkındasınız ve bugün, gizliliklere gereksinim duyabilirsiniz.

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