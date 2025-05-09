Fenerbahçe’de Partey iddiası! Yıl sonunda Ganalı yıldız için harekete geçecek

Şampiyonluk yarışının çok uzağında kalan ve kötü günler geçiren Fenerbahçe'de yeni sezon için transfer çalışmaları şimdiden başladı. Sarı-Lacivertliler'in transfer listesinde ise Arsenal'de forma giyen Thomas Partey'in olduğu öne sürülüyor.

Kanarya'nın Ganalı futbolcu için sezon sonu harekete geçeceği ve menajerine şartlarının sorulacağı öğrenildi. 31 yaşındaki ön liberonun sözleşmesinin yıl bitiminde sona erecek olması da transferin gerçekleşme olasılığını yükseltiyor. Arsenal'in hocası Mikel Arteta, Partey'in oyun sistemine uymadığını defalarca belirtmişti.

164 MAÇTA 9 GOL VE 7 ASİST

Bundan dolayı yeni sözleşme yapılmasına sıcak bakılmadığı bilinen detaylar arasında yer alıyor... Premier Lig ekibi, 2020'de Ganalı futbolcu için Atletico Madrid'e 50 milyon Euro bonservis ödemişti.

Tecrübeli futbolcunun piyasa değeri ise 15 milyon Euro olarak öne çıkıyor. Arsenal'de 164 maçta boy gösteren Partey, 9 gol ve 7 asiste imza atma başarısı gösterdi. Güçlü fiziği ile dikkat çeken yıldız, milli takım formasını ilk kez 5 Haziran 2016'da giydİ