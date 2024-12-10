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Alkışlar Chamberlain'e! İngiliz yıldız Siyah-Beyazlı takımda yeniden doğdu

Fenerbahçe derbisinin kahramanı Chamberlain, Beşiktaş’ta adeta yeniden doğdu. Kadro dışı kalan Siyah- Beyazlı futbolcu bireysel çalışmalar yaparak eski formuna yaklaşmaya başladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Aralık 2024
Alkışlar Chamberlain’e! İngiliz yıldız Siyah-Beyazlı takımda yeniden doğdu

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Van Bronckhorst döneminde Beşiktaş'ta forma şansı bulamayan Alex Oxlade Chamberlain, takımın Serdar Topraktepe'ye emanet edilmesinin ardından adeta yeniden doğdu. Satılacaklar listesine konan ve Bronckhorst tarafından kamp kadrosuna alınmayan futbolcu, yine de antrenmanlarda ter döktü. Takımdan ayrı çalışan ve kendine özel fizyoterapist tutan 31 yaşındaki yıldız, emeklerinin karşılığını aldı. Hollandalı teknik direktörün ayrılması, İngiliz futbolcuya başka kapılar açtı.

KARTAL'I DİRİLTTİ!
Serdar Topraktepe'nin takımın başına gelmesiyle önce Hatay-spor sonra da Fenerbahçe karşısında şans verilen oyuncu "Ben bitmedim" dedi. Ardından Beşiktaş'ın da dirilişinin müjdesini verdi. İngiliz yıldızın derbiye özel olarak hazırlandığı gelen bilgiler arasındaydı. Takım arkadaşları Chamberlain için "Çok iyi bir profesyonel" derken, bu sözün boş olmadığı da Fenerbahçe karşılaşmasında ortaya çıktı. Livakovic'i avlayan orta saha, şans bulduğunda aldığı paranın hakkını verdi.

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