Alkışlar Chamberlain’e! İngiliz yıldız Siyah-Beyazlı takımda yeniden doğdu

Van Bronckhorst döneminde Beşiktaş'ta forma şansı bulamayan Alex Oxlade Chamberlain, takımın Serdar Topraktepe'ye emanet edilmesinin ardından adeta yeniden doğdu. Satılacaklar listesine konan ve Bronckhorst tarafından kamp kadrosuna alınmayan futbolcu, yine de antrenmanlarda ter döktü. Takımdan ayrı çalışan ve kendine özel fizyoterapist tutan 31 yaşındaki yıldız, emeklerinin karşılığını aldı. Hollandalı teknik direktörün ayrılması, İngiliz futbolcuya başka kapılar açtı.

KARTAL'I DİRİLTTİ!

Serdar Topraktepe'nin takımın başına gelmesiyle önce Hatay-spor sonra da Fenerbahçe karşısında şans verilen oyuncu "Ben bitmedim" dedi. Ardından Beşiktaş'ın da dirilişinin müjdesini verdi. İngiliz yıldızın derbiye özel olarak hazırlandığı gelen bilgiler arasındaydı. Takım arkadaşları Chamberlain için "Çok iyi bir profesyonel" derken, bu sözün boş olmadığı da Fenerbahçe karşılaşmasında ortaya çıktı. Livakovic'i avlayan orta saha, şans bulduğunda aldığı paranın hakkını verdi.