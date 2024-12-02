Fırtına kabus yaşıyor

Geçtiğimiz hafta sahasında Adana Demirspor'u farklı mağlup ederek ligde üç maçlık puan alamama serisine son veren Bordo-Mavililer, moralli gittiği Alanya'da bir kabus daha yaşadı. Fırtına, bu sezon ilk kez üst üste kazanma başarısı gösteremezken deplasmanda da galibiyete hasret kalmış durumda.

Ligdeki son dış saha galibiyetini 18 Mayıs 2024'te Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek elde eden Trabzonspor'un deplasmandaki galibiyet hasreti 196 güne çıktı. Bordo-Mavililer, bu sezon deplasmanda oynadığı 7 maçta 4 beraberlik 3 yenilgi aldı. Öte yandan son üç dış saha maçından puan çıkartamayan Trabzonspor, Süper Lig'de 1985/86'nın ardından ikinci kez bir sezonun ilk yedi deplasman maçında galibiyet alamadı. Trabzonspor, Süper Lig'in 13'üncü haftalarıı itibarıyla en az galibiyet aldığı sezonu yaşadı.