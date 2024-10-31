Tartışmalar kardeşliğe zarar veriyor

10. haftası geride kalan Süper Lig'de son günlerde tartışmalara sebep olan olaylar yaşanmıştı. Türkiye Futbol Federasyonu, bu gelişmeler üzerine bir açıklama yaptı. Yayınlanan metinde "Kulüp başkanlarıyla gerçekleştirdiğimiz toplantılarda ortak kararlar alsak da bu kararların uygulanmadığını ve ortaya koyulan ilkelere sadık kalınmadığını üzülerek gözlemliyoruz. Türk futbolunun lokomotifi olan bu kulüpler, kendi taraftarlarını ve camialarını rahatlatmak adına sorumluluğu farklı yerlere yükleyerek futboldaki kardeşlik iklimine zarar vermektedir" denildi. Ayrıca kişilerin gelip geçici kulüpler ve futbol ailesinin kalıcı olduğunu belirten TFF, "Kulüplerin, birbiriyle rekabet ederken bu kalıcı değerleri dikkate alarak hareket etmesi ve kendilerine yakışır tavır içinde olması gerekir" diye tavsiyede bulundu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN