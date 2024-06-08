Yakışıklı oyuncu Tolgahan Sayışman, eşi Almeda Abazi ile ilginç tanışma hikayesini anlattı

Almeda Abazi, 2008'de düzenlenen Miss Globe Kâinat Güzeli yarışmasını kazanmıştı. Tescilli güzel, ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman ile birlikteliğini ise 2017 yılında nikah masasına taşımıştı. 2019'da Efehan adını verdikleri çocuklarının doğumuyla ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşayan çift, 2021'de kızları Alina'yı kucaklarına almıştı. Sayışman, geçtiğimiz günlerde Berfu Yenenler'in Youtube'de yayınlanan programına konuk oldu. Yakışıklı oyuncu, eşi Almeda Abazi ile ilginç tanışma hikayesini anlattı.

"EVLENMEN LAZIM"

Sayışman, eşi Abazi ile ilgili şu ifadeleri kullandı: "Ferrari almıştım yeni, motorun gürültüsünden mahalledeki araçların alarmları çalıyor. O sırada Acun Medya'da Almeda rüzgarı esiyor. Baktım herkes peşinde... Ben de tanıştım, etkilendim de! Önemli bir dostumuz 'Onunla evlenmen lazım, ailesi çok sert falan' dedi."

GÖRÜŞMEK İSTEMEDİ!

Sözlerine devam eden Sayışman, "Neyse ben bangır bangır giriyorum mahalleye... Bütün arabalar ötmeye başladı motor sesinden. Ben arabayla gelirken sesi duyuyor, annesine 'Bu kıro' diyor. Neyse görüştük ama kaç saat geçirdiysek üç kelime falan konuştu. Sonrasında bana görüşmek istemediğini söyledi. Ben hemen arabayı sattım. Aradan vakit geçti, ikinci bir şans verdi bana, onu iyi değerlendirdim" ifadelerini kullandı.



ALMEDA PEŞİNDEN KOŞTURMUŞ!

Uzun süre eşi Almeda Abazi'nin peşinden koştuğunu söyleyen Tolgahan Sayışman, er ya da geç güzel ismin kalbine girmeyi başarmış.