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Yıldırım'ın Mourinho planı

Aziz Yıldırım, cumartesi yüz yüze görüşeceği Jose Mourinho’yu eğer anlaşma sağlanırsa 5 ya da 6 Haziran’da İstanbul’a getirip basının önüne çıkaracak. Böylece seçim öncesi elini güçlendirecek.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 29 Mayıs 2024 Güncelleme 29 Mayıs 2024, 07:02
Yıldırım’ın Mourinho planı

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Fenerbahçe'de başkanlık seçimini günler kala başkan adaylarından Aziz Yıldırım'dan sürpriz bir hamle geldi. Yıldırım, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile görüştüğünü açıklamıştı.

Aziz Yıldırım'ın cumartesi günü Mourinho ile baş başa bir görüşme gerçekleştireceği ve Portekizli teknik adamı ikna etmeye çalışacağı öğrenildi. Bu görüşmenin ardından ise Aziz Yıldırım'ın Mourinho'yu İstanbul'a getirme planı olduğu ortaya çıktı. Eski başkan Yıldırım'ın seçimden birkaç gün önce 5-6 Haziran gibi Portekizli teknik direktörü İstanbul'a getirip anlaştığını açıklayacağı kulislerde görüşülüyor.

KİMİ İSTERSE ONU ALACAĞIZ
Aziz Yıldırım bu hamleyle seçim öncesinde gövde gösterisi yapmayı planlıyor. Bu arada İzmir'de dün Fenerbahçeliler ile bir araya gelen Aziz Yıldırım, Sarı-Lacivertli taraftarlara müjdeyi verdi. Yıldırım, "Cumartesi günü Londra'ya gidiyorum. Şampiyonlar Ligi finali var. Bahane tabi. Hem maçı izleyeceğim hem de Mourinho ile buluşacağım. Pazar günü maçtan önce bir haberleşme oldu. Dedi ki; 'Maçı seyrediyorum.' Bir de öbür maçı da herhalde seyretti. Gidince bize muhakkak söyleyecektir. 'Transfer yapacağız' diye. Ne istiyorsa yapacağız" diye konuştu.

KISA SÜREDE KARARIMI VERECEĞİM
Jose Mourinho, geleceğiyle ilgili açıklamalar yaptı. Portekizli hoca, "Türkiye'nin büyük takımlarından, Arabistan'dan ve Avrupa'dan teklifler var. Şu anda, saygısızlık olmaması açısından gelen tüm teklifleri dinleme sürecindeyim. Birkaç hafta içinde kararımı vereceğim" ifadelerini kullandı.

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