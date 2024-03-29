Arsenal isterse kalırız

Yeni sezon öncesi ismi Fenerbahçe ile geçen yıldızlardan birisi de Jorginho... Sezon sonu Arsenal ile sözleşmesi bitecek olan İtalyan orta alan ilgili flaş bir açıklama geldi.

İTALYA NEDEN OLMASIN?

Radio Sportiva'ya konuşan Jorginho'nun menajeri Joao Santos, "Arsenal ile sözleşme hakkında konuşacağız. Eğer Jorginho'ya gelecek sezon ihtiyaçları olacaksa görüşeceğiz." ifadelerini kullandı. Yıldız futbolcunun İtalya'ya dönüşüne açık kapı bırakan Joao Santos, "Futbol böyledir. Jorginho uzun süre İtalya'da oynadı ve burayı çok seviyor. Neden olmasın?" açıklamasını yaptı.

28 MAÇTA FORMA GİYDİ

Bu sezon istediği süreleri alamasa da 28 maçta oynayan Jorginho 1 gol atıp 1 de asist yaptı.