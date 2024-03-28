SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Terleme deyip geçmeyin!

Geceleri terden atletinizi değiştirmek zorunda kalıyorsanız bunun altında önemli bir sorun çıkabiliyor. Prof. Dr. Yıldız Okuturlar, tüberkülozdan zatürreye, kanserden menopoza pek çok hastalığın terlemeye yol açabildiğini söylüyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 28 Mart 2024 Güncelleme 28 Mart 2024, 06:59
Terleme deyip geçmeyin!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Vücudumuz ısısını kontrol etmek için gerekenden fazla ter salgılaması 'aşırı terleme' tıp dilinde de hiperhidroz olarak tanımlanıyor. Aşırı terleme sadece gün içinde değil, gece ataklar halinde de gelişebiliyor. Aşırı sıcak havalar, yine aşırı ısıtılmış bir oda veya kalın bir yorganla örtünme gece terlemelerinin basit bir nedeni olabiliyor.

Uyku sırasında oluşan gece terlemelerinin şiddeti orta derecede yaygın terlemeden, yatak çarşaflarının değiştirilmesini gerektirecek boyutlara ulaşabilen terlemelere kadar değişebiliyor. İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yıldız Okuturlar, ateş ve kilo kaybı eşlik etmediği sürece gece terlemelerinin hemen tetkik edilmesinin gerekli olmayabileceğini belirtiyor. Gece terlemelerine sebep olabilen bazı hastalıkları anlatıyor:

TÜBERKÜLOZ: Öksürük, balgam çıkarma, yorgunluk ve kilo kaybı olması, bakteriyel bir enfeksiyon olan tüberküloz hastalığından kaynaklanabiliyor.

ZATÜRRE: Özellikle ateş, yeşil renkli balgam, üşüme, titreme, nefes darlığı ve öksürük de varsa, zatürre habercisi olabiliyor.

SITMA, TİFO, KENE: Sıtma, tifo ve kene ile bulaşan hastalıklar (Lyme hastalığı vb) açısından ikamet edilen veya seyahat edilen bölge önem taşıyor.

COVID-19: Covid–19 enfeksiyonunda da gece terlemeleri görülebiliyor.

BRUSELLA: Özellikle evcil hayvanı olan veya hayvansal ürünler ile çalışan ya da çiğ süt veya pastörize edilmemiş sütle yapılan peynir tüketenlerde görülen brusella gece terleme nedeni olabiliyor.

KALP KAPAĞI ENFEKSİYONLARI: Deri ve tırnaklarda döküntü veya tırnak içi kanamalar gibi değişiklikler varsa, endokardit, yani kalp kapağı enfeksiyonlarına işaret edebiliyor. Ayrıca özellikle avuç içi ve ayak tabanlarında renk değişikliği de gelişebiliyor.

MENOPOZ: Bu dönemin belirtilerinden olan gece terlemeleri yaygın görülüyor. Terlemeler genellikle 2-4 dakika sürerken, yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyebilecek şiddete ulaşabiliyor.

KANSER: Şiddetli gece terlemesiyle birlikte ateş varsa, altta yatan etken kanser olabiliyor. Bu yakınmalara lenf bezlerinde şişlik, kilo kaybı, halsizlik veya kaşıntının eşlik etmesi, lenfomaya işaret ediyor.

5 ÖNLEM
Cildi serin tutmak için odayı soğutun.
- Pamuklu iç çamaşırları kullanın.
- Pamuklu çarşafları tercih edin.
- Bol su içmeye özen gösterin.
- Baharatlı besinler ve kafeinden kaçının.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kandil’e DEM FETÖ’ye merhem! 15 Temmuz’daki milli iradeye Kot üstüne kefen çeken zibidiler diyen eczacı çırağı Özgür Özel’e suç duyurusu
Emekliye yüksek promosyon rehberi: Tutarlar daha da yükselir mi? Kimler yenileme için Temmuz’u beklemeli?
İnsani Yardım Vakfı
Tüm tedbirler alındı! YSK’nın seçim için hazırlıkları tamam: Türkiye, önce büyükşehirlerde kazananı öğrenecek!
İmamoğlu familyasının mal beyanından kaçırdığı 3 villanın İBB kasasından alındığı ortaya çıktı! Akçeli para trafiği girift ilişkiler ağı...
Ankara’da 22 YRP’li istifa edip AK Parti’ye geçti: Başkan Erdoğan’ın yanında saf tuttular, CHP - DEM’e kazandırmayı reddettiler
EMEKLİ ZAMMI İÇİN 2 FARKLI TAHMİN! Kim ne kadar alacak? İşte kuruşu kuruşuna SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zamlı maaşları
İmamoğlu ’yıpratma’ operasyonuna başladı! Ekremci medyada Mansur Yavaş PKK’lılara ihale verdi haberleri: ABB’deki akçeli işler ifşa oldu
Başkan Erdoğan’dan yerel seçim mesajı: Ankara ve İstanbul artık yeter diyecek | BATMAN MİTİNGİ
TAKVİM çok önemli bir bilgiye ulaştı: Galatasaray’ın gözdesi olan Rafa Silva ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı!
İsrail “güvenilmez” ilan ederken gizli gizli ödüllendirdi: Hamas hakkında tecavüz yalanını yayan avukat Elkayam-Levy’ye bakan desteği
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Hased, iyilikleri yer bitirir
Bölücü ittifakta peş peşe ’DEM’li itiraflar! Mersin’de ’Kandil’ uzlaşısı tescillendi: CHP listesinden 6 arkadaşımızı seçimlere katacağız
Çağatay Ulusoy’un aşk hayatı hareketlendi! Sümeyye Aydoğan’dan ilk cevap! Arkadaşlığımız var ama...
Almanya Solingen’deki yangında ölen 4 kişinin Türk kökenli Bulgar vatandaşı olduğu ortaya çıktı: Yangının nedeni kundaklama
SON DAKİKA