Emekliye yüksek promosyon rehberi

Emeklilere, dul ve yetimlere ek gelir yolunu açan promosyon kamu bankalarının ödeme tutarlarını artırmasıyla gündeme oturdu. Aylıklarını kamu bankalarından alan emekliler, başvurarak promosyonlarını yeni tutarlar üzerinden güncelleme imkanı elde etti. Maaşlarını özel bankalardan alan emekliler ise meraklı bekleyiş içine girdi. Özellikle bundan sonra promosyon kampanyalarının nasıl değişeceği ve promosyonu artırmak için nelerin yapılması gerektiği merak edilirken, özel bankalarda beklenen hareketlilik başladı. İşte merak edilen soruların yanıtları...



ÖZELLER NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

Özel bankaların çoğu şu an mevcut kampanyalarını sürdürüyor. Bu bankalarda maaş dilimleri '3.500 liranın altı, 3.500-7.500 lira arası, 7.500-10.00 lira arası ve 10.000 lira ve üstü' şeklinde uygulanıyor. Kimi bankalar önceki taban tutarlar olan maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500 ve 5.000 lirayı öderken; kimileri şartsız, kimileri otomatik fatura ödeme talimatı, kredi kartıyla alışveriş gibi şartlar karşılığında tutarı artırıyor. Ancak bazı bankalar promosyon tutarlarını ve maaş dilimlerini kamu bankaları gibi güncellemeye başladı. Hatta ek ürünler karşılığında tutarı daha da yükselten var. Denizbank; kamu bankaları gibi, 'maaşı 10.000 liraya kadar olanlara 5.000; 10.000- 15.000 lira arasında olanlara 8.000; 15.000-20.000 lira arasında olanlara 10.000; 20.000 lira ve daha fazla olanlara 12.000 lira promosyon ödemesi yapacağını duyurdu. ING de maaşını şubelerine taşıyanlara aynı tutarları vereceğini açıklarken; otomatik fatura ödeme talimatı verenlere 3.000 liraya varan ek promosyon imkanı sunduğunu belirtti. Böylece 15.000 lira alma imkanı sunuldu.



TÜM ÖZEL BANKALAR TABAN PROMOSYON TUTARLARINI KAMU BANKALARIYLA AYNI YAPACAK MI? PROMOSYON NASIL DEĞİŞİR?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), özel bankalarla da promosyon konusunda temas halinde. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, bu konudaki çalışmaların sonuçlarının önümüzdeki günlerde paylaşılacağı duyuruldu. SGK ile anlaşan özel bankalar maaş dilimlerini ve promosyon tutarlarını kamu bankalarıyla eşitleyecek. SGK ile anlaşan bankalar maaşa göre en az 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 lira verecek. Ancak bu tutarlar taban promosyon tutarları olacak. Sadece 3 yıllık taahhüt karşılığında bu ödemeler yapılacak. İsteyen bankalar emeklilere, dul ve yetimlere daha fazlasını ödeyebilecek. Önümüzdeki süreçte rekabette öne çıkmak isteyen bankaların promosyon tutarlarını halen gördüğümüz 15 bin liranın üzerine taşıması bekleniyor.



PROMOSYONU GÜNCELLEMEK İÇİN KİMLERİN BEKLEMESİ AVANTAJLI?

Temmuz zammıyla bir üst maaş dilimine geçerek daha fazla ödeme alabilecek olanlar promosyonu yenilemek için Temmuz ayını bekleyebilir. Ayrıca diğer bankaların yapacağı kampanyaları görmek isteyenler de bekleyerek kararını verebilir.



ÖZEL BANKALARDAN MAAŞ ALAN NE YAPMALI?

Aldığınız promosyon tutarı şu an verilenden yüksek ise henüz hiçbir şey yapmayın. Önümüzdeki dönemde gelişmelere göre harekete geçebilirsiniz.

- Önceki promosyonunuz şu anki tutarlardan az ise ya bu bankalara maaşınızı taşıyabilir ya da kendi bankanızın ne yapacağını görmek için bekleyebilirsiniz.



TAAHHÜDÜN SÜRMESİ MAAŞ TAŞIMAYA ENGEL Mİ?

Hayır değil. Kalan sürenin tutarını iade ederek maaşınızı taşıyabilirsiniz. Bazı bankalar kredi kullananlara zorluk çıkarabiliyor. Ancak tüketici dernekleri bu durumun banka değiştirmeye engel oluşturmadığının altını çiziyor.



1 YIL ÖNCE 4 BİN 500 LİRA ALMIŞTIM, ŞİMDİ 10 BİN LİRA ALMA İMKANIM VAR. NE KADAR AVANTAJIM OLACAK?

Kalan sürenin tutarını bulmak için alınmış olan promosyon tutarı 36'ya bölünecek. Çıkan rakam, taahhüdün bitimine kalan ay sayısıyla çarpılacak. Sizin 2 yıllık taahhüdünüz daha olduğu için iade tutarınız yani cayma bedeliniz (4.500 /36) x 24 = 3.000 lira olacak. Yeni promosyonunuz da 10 lira olacağı için 7 bin lira avantaj elde edeceksiniz.

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