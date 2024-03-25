Poyraz gollerine devam ediyor

Sezon içerisinde zaman zaman Trabzonspor'da A Takımı ile maçlara çıkan, gol de atmayı başaran Poyraz Efe Yıldırım, milli takımda da gollerine devam ediyor. Poyraz Efe, U19 Milli Takımı'nda son olarak Hırvatistan ile oynanan ve 2-1 kazanılan mücadelede gol atmayı bildi. Genç yıldız, Paul Onuachu'nun sakat, Enis Destan'ın ise cezalı olduğu haftada Konyaspor maçı kadrosunda kendisine yer bulmayı bekliyor.

TRABZONSPOR 1.5 SAAT ÇALIŞTI

Trabzonspor, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda oynayacağı Tümosan Konyaspor maçı hazırlıklarına dün yaptığı 1.5 saatlik idmanla devam etti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. Pas çalışması ile devam eden antrenman, 5'e 2 ile tamamlandı.