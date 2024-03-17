A PARA'DA Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla yayınlanan Biz Bize programının bu haftaki konuğu ünlü şarkıcı Irmak Arıcı'ydı. Yeni şarkısı 'Anlayamazsın'ı hayranlarıyla söyleyen Arıcı, "Pop söylüyorum ama şarkıları çok arabesk yazıyorum. Arabesk bir yanım var. Türküleri de çok seviyorum. Bugün hiçbir şarkıda anonim türkülerdeki sözler yok" diye konuştu. Şarkılarını kurşun kalemle yazdığını belirten Arıcı şöyle konuştu: Şarkı yazmayı çok seviyorum terapi gibi geliyor. Duygusal yanımı hiç belli etmemeye çalışırım. Genelde yazdığım şarkılarda ortaya çıkıyor.

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