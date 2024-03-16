Akif’ten itiraf

"Kardeşlerim"in yeni bölüm konusu şöyle; Bir anlık dikkatsizlik sonucu Cansu'ya çarpan Orhan, Aybike'yle birlikte büyük bir panik yaşarken, kısa bir ömrü kaldığını öğrenen Akif, son günlerinin tadını doya doya çıkartmak için kolları sıvar. Gökhan tarafından köşeye sıkıştırılan Ayla, Elif'e karşı ne yapacağını bilmez bir haldedir. Oğulcan, kendinden beklenmeyen hamleler yapar.

Süreyya, Akif'in soğuk tavırlarına anlam veremezken; Nebahat, Akif'le ilgili birtakım gerçekler öğrenir. Oğulcan'ın Ataman Koleji'nde yapacağı bir proje, Ömer'le aralarındaki iplerin daha da gerilmesine neden olur. Omuzlarında, Eren ailesine karşı büyük bir sır taşıyan Akif'in umulmadık itirafı, Ömer'i dehşete düşürür. Kardeşlerin kalplere dokunan hikayesi ekrana kilitleyecek.

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