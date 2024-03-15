2024’ün en iyisi Galatasaray

Lider Galatasaray, 2024 yılındaki başarılı performansla parmak ısırtıyor. Türkiye liglerinde bu yıl içinde şu ana kadar en çok puan toplayan takımlar listesinde Cimbom, 34 puanla zirvede yer aldı.

Sarı-Kırmızılılar'ı ezeli rakibi Fenerbahçe 32 puanla takip etti. Üçüncü sırada Başakşehir (23) yer alırken, 4. sırada ise 23 puanlı Göztepe bulunuyor. Listede Trabzonspor 19 puanla 9, Beşiktaş ise 17 puanla 10. sırada.



DAVINSON'DAN KÖTÜ HABER

G.Saray forması giyen Davinson Sanchez'in 2 haftasahalardan uzak kalacağı bildirildi. Kolombiya'dan Pipe Sierra, Cimbom'un Kolombiya Federasyonu'na bu durumu haber verdiğini yazdı. Sanchez, bu sezon 25 maçta 3 gol, 2 asist kaydetti.