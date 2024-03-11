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Başkan Recep Tayyip Erdoğan: "İzmir'i CHP zihniyetinden kurtaracağız"

Başkan Erdoğan, yoğun miting programlarına devam ediyor. İzmir Gündoğdu Meydanı’nı dolduran kalabalığa seslenen Erdoğan, CHP’nin kirli ittifaklarına ve Özgür Özel’in düştüğü durumla ilgili nokta atışı yaptı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Mart 2024 Güncelleme 11 Mart 2024, 07:00
Başkan Recep Tayyip Erdoğan: İzmir’i CHP zihniyetinden kurtaracağız

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Başkan Erdoğan, Gündoğdu Meydanı'nda yüzbinlere seslendi. "İzmir 1 asır önce düşman işgalinden kurtuldu ama hizmet fularlarından kurtulamadı" dedi. Şunları söyledi:
İzmir, ihmallerin pençesinde hep yerinde saydı. Yetki verdiğiniz kişiler terör örgütleriyle gizli saklı anlaşmalar yaptı. Yüzlerine Atatürk maskesi takıp yan gelip yattı.
Engelleri dağ gibi sağlam adayımız Hamza kardeşimle kaldıracağız. Her yatırımın, her eserin, her hizmetin destekçisi olacağız. İzmir'i bu CHP zihniyetine bırakmayacağız.

ÖZGÜR EFENDİ'YE HERKES DALIYOR
CHP'nin 'demlendiği' müttefikleriyle ilişkisinde şeffaflık var mı? Yok. CHP'nin sırtından belediyelere kimlerin taşınacağını biliyor musunuz? Yok. Böyle siyaset olur mu?
İzmir ve diğer şehirlerimizdeki CHP seçmenlerine bu yapılan reva mı? Bir genel başkan var ama varlığı yokluğu belli değil. Bu genel başkana gelen giden posta koyuyor. Biz siyasetteki 40 yılı aşkın tecrübemizle Özgür Efendi'ye bazı tavsiyelerde bulunabiliriz.
Özgür Efendi mazlum karakterine döndü. Her kafası bozulan kendisine tekme tokat dalıyor. İstanbul'da kendini göstermek için sürekli azarlanıp bırak tutmayın küçük enişteyi karakteri var.
Zaten yarım gün mesai yapıyor. CHP Genel Merkezi ve adaylarıyla kendini kaptırdığı promosyon siyaseti bir yere kadar işe yarayabilir ama milletin irfanına çarpıp darmadağın olur.
CHP'nin geldiği şu içler acısı duruma bakar mısınız?
İzmir'in yatırım eksiklerini en kısa sürede tamamlayarak, şehrimizin bu kayıp yıllarını hep birlikte telafi etmek istiyoruz.
Şu Körfez'in çektiği nedir? Şu pisliği görüyorsunuz. İzmir buna mahkum mu? İzmir gibi bir şehir buna layık mı?
Bu kibirlerinin üstünü taklitçilikle kapatmaya çalışıyorlar. Karga kekliği taklit edeyim derken kendi yürüyüşünü şaşırmış.
Kendi içlerinde çıkar kavgasına tutuştular. Pazarlıklarla Meclis'e taşıdıkları kişiler, soruyorum şimdi nerede? Yüzlerine Atatürk maskesi takıp yan gelip yattılar.

YAPTIĞIMIZ METROLARA SAHİP ÇIKIYOR
Başkan Erdoğan, Bakırköy Sahil- Bahçelievler- Güngören-Bağcılar Kirazlı Metro Hattı'nı hizmete açtı. Erdoğan, "5 yıl bitti, 5 yıl. Büyükşehir belediyesi acaba kaç metro hattı yaptı? Yalandan başka bir şey yok. Rahmetli Kadir beyin yaptıklarına sahip çıkıyor. Bizim yaptıklarımıza sahip çıkıyor. Veyahut da metronun adımı atılıyor geliyor ona dolgu yapıyor. Sen busun ya. Yaptığın bir şey yok. Dürüst ol dürüst" dedi.

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