Yaşlanmaktan korkan ünlüler arı zehri ile gençleşiyor

Uzmanlar uzun bir süre önce arı zehrinin iltihaplanmayı azalttığını ve bağışıklık sistemini geliştirdiğini belirledi. Bunun üzerine arı zehri değerlendi. Kilosu 500 bin liraya kadar yükseldi. Kozmetik firmaları da arı zehrini ürünlerine yerleştirdi. Bunun yanı sıra dünya çapında da arı terapileri (Apiterapi) düzenlendi. Genç kalmak isteyenler bu terapilerin yapıldığı merkezlere akın etti.
Ünlü oyuncular; Gwyneth Paltrow (47), Tom Cruise (57), Gerard Butler (49) ile Cambridge Düşesi Kate Middleton (37) da arı zehriyle gençleşti.
Ajda Pekkan ile ünlü ikoncan Eda Taşpınar'ın (39) da arı zehri kullandığı öğrenildi.
Bal arısı zehrinde 40'tan fazla aktif madde bulunuyor.
Arılar sorunlu bölgeyi sokuyor. Zehri emen vücut gençleşiyor.
Ünlü oyuncular; Gwyneth Paltrow (47), Tom Cruise (57), Gerard Butler (49) ile Cambridge Düşesi Kate Middleton (37) da arı zehriyle gençleşti.
Ajda Pekkan ile ünlü ikoncan Eda Taşpınar'ın (39) da arı zehri kullandığı öğrenildi.
Bal arısı zehrinde 40'tan fazla aktif madde bulunuyor.
Arılar sorunlu bölgeyi sokuyor. Zehri emen vücut gençleşiyor.