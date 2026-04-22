Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak. Tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final karşılaşmasını kazanan takım, adını yarı finale yazdıracak.
BEŞİKTAŞ GRUBU LİDER TAMAMLADI
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda mücadele eden siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe, Erzurumspor FK, Gaziantep FK, Kocaelispor, Çaykur Rizespor, Beyoğlu Yeni Çarşı ve Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nün yer aldığı grubu 10 puanla ilk sırada tamamladı. Beşiktaş, grupta Fenerbahçe, Ankara Keçiörengücü ve Çaykur Rizespor'u mağlup ederken, Kocaelispor ile berabere kaldı.
YARI FİNALDE RAKİP KONYASPOR
Beşiktaş, Corendon Alanyaspor'u elemesi halinde yarı finalde TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekip, taraftarı önünde kazanarak kupada yoluna devam etmeyi hedefliyor.
TEK EKSİK KARTAL KAYRA YILMAZ
Beşiktaş'ta Alanyaspor maçı öncesinde tek eksik bulunuyor. Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Kartal Kayra Yılmaz, çeyrek final mücadelesinde forma giyemeyecek.
KUPADA İLK KEZ KARŞILAŞACAKLAR
Beşiktaş ile Alanyaspor, Türkiye Kupası'nda ilk kez karşı karşıya gelecek. İki takım, yarı finale yükselmek için sahada kozlarını paylaşacak.
KUPA BAŞARILARI DİKKAT ÇEKİYOR
Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda daha önce 11 kez mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar, bu sezon kupayı 12. kez kazanmayı hedefliyor. Corendon Alanyaspor ise 2019-2020 sezonunda final oynama başarısı gösterdi. Akdeniz ekibi, söz konusu finalde Trabzonspor'a 2-0 mağlup olmuştu. Alanyaspor, tarihinde ilk kez kupayı kazanmanın peşinde olacak.
BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ
Ersin, Rıdvan, Uduokhai (Emirhan), Agbadou, Murillo, Ndidi, Toure, Orkun, Olaitan, Cerny, Oh