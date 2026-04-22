CANLI YAYIN
Geri

Sergen Yalçın'dan yıldız isme kesik! Beşiktaş'ın Alanyaspor maçı muhtemel 11'i

Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda son yarı finalist İstanbul'da belli oluyor. Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Alanyaspor ile karşılaşacak. Siyah beyazlılar kazanarak Konyaspor'un rakibi olmak için mücadele verecek. Teknik direktör Sergen Yalçın, kritik randevu öncesinde kadro kararını netleştirdi. Cengiz Ünder'in karşılaşmaya yedek başlaması yüksek ihtimal olarak gözüküyor. Yerine ise Vaclav Cerny forma giyecek. İşte Beşiktaş'ın muhtemel 11'i...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Tüpraş Stadı'nda saat 20.45'te Corendon Alanyaspor ile tek maç üzerinden karşılaşacak.
  • Beşiktaş, Türkiye Kupası C Grubu'nu 10 puanla lider tamamlayarak çeyrek finale yükseldi.
  • Maçı kazanan takım yarı finalde TÜMOSAN Konyaspor ile eşleşecek.
  • Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Kartal Kayra Yılmaz dışında eksik bulunmuyor.
  • Beşiktaş ile Alanyaspor, Türkiye Kupası'nda ilk kez karşılaşacak.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak. Tek maç üzerinden oynanacak çeyrek final karşılaşmasını kazanan takım, adını yarı finale yazdıracak.

Beşiktaş son maçında Samsunspor'a 2-0 yenildi

BEŞİKTAŞ GRUBU LİDER TAMAMLADI

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda mücadele eden siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe, Erzurumspor FK, Gaziantep FK, Kocaelispor, Çaykur Rizespor, Beyoğlu Yeni Çarşı ve Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nün yer aldığı grubu 10 puanla ilk sırada tamamladı. Beşiktaş, grupta Fenerbahçe, Ankara Keçiörengücü ve Çaykur Rizespor'u mağlup ederken, Kocaelispor ile berabere kaldı.

Beşiktaş ligde Karagümrük ile karşılaşacak

YARI FİNALDE RAKİP KONYASPOR

Beşiktaş, Corendon Alanyaspor'u elemesi halinde yarı finalde TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekip, taraftarı önünde kazanarak kupada yoluna devam etmeyi hedefliyor.

TEK EKSİK KARTAL KAYRA YILMAZ

Beşiktaş'ta Alanyaspor maçı öncesinde tek eksik bulunuyor. Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Kartal Kayra Yılmaz, çeyrek final mücadelesinde forma giyemeyecek.

Beşiktaş Süper Lig'e havlu attıktan sonra ZTK'yı kazanmak istiyor

KUPADA İLK KEZ KARŞILAŞACAKLAR

Beşiktaş ile Alanyaspor, Türkiye Kupası'nda ilk kez karşı karşıya gelecek. İki takım, yarı finale yükselmek için sahada kozlarını paylaşacak.

KUPA BAŞARILARI DİKKAT ÇEKİYOR

Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda daha önce 11 kez mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar, bu sezon kupayı 12. kez kazanmayı hedefliyor. Corendon Alanyaspor ise 2019-2020 sezonunda final oynama başarısı gösterdi. Akdeniz ekibi, söz konusu finalde Trabzonspor'a 2-0 mağlup olmuştu. Alanyaspor, tarihinde ilk kez kupayı kazanmanın peşinde olacak.

Beşiktaş'ta tek hedef yarı finale yükselmek

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ

Ersin, Rıdvan, Uduokhai (Emirhan), Agbadou, Murillo, Ndidi, Toure, Orkun, Olaitan, Cerny, Oh

Beşiktaştan 2. Rashica hamlesi! Galatasaraylı yıldızı istiyorBeşiktaştan 2. Rashica hamlesi! Galatasaraylı yıldızı istiyor
Beşiktaş'tan Cengiz Ünder'e güle güle!
SONRAKİ HABER

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler