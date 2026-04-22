Beşiktaş Süper Lig'e havlu attıktan sonra ZTK'yı kazanmak istiyor

KUPADA İLK KEZ KARŞILAŞACAKLAR

Beşiktaş ile Alanyaspor, Türkiye Kupası'nda ilk kez karşı karşıya gelecek. İki takım, yarı finale yükselmek için sahada kozlarını paylaşacak.

KUPA BAŞARILARI DİKKAT ÇEKİYOR

Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda daha önce 11 kez mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar, bu sezon kupayı 12. kez kazanmayı hedefliyor. Corendon Alanyaspor ise 2019-2020 sezonunda final oynama başarısı gösterdi. Akdeniz ekibi, söz konusu finalde Trabzonspor'a 2-0 mağlup olmuştu. Alanyaspor, tarihinde ilk kez kupayı kazanmanın peşinde olacak.